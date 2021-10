Funcionen les mesures de regulació del lloguer?

El Sindicat de Llogateres veu un primer pas però insuficient la llei de l'habitatge per regular els lloguers. En un comunicat, ha considerat que la llavor d'aquesta norma és la que es va aprovar a Catalunya però alerta que fins que no hi hagi un text legislatiu no es pot cantar victòria.

Ha valorat que l'aplicació de la regulació dels preus hauria de ser automàtica a tots els municipis amb una situació de mercat tensa, que la baixada dels preus inflats hauria de ser obligatòria per al conjunt del mercat i no només per a les empreses amb més de 10 habitatges i que els municipis haurien de poder fer variacions passat el primer any de regulació. L'organització ha instat a evitar desequilibris territorials en l'aplicació de la regulació.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonés. (àudio)

Segons el Sindicat, a Barcelona gairebé el 70% dels inquilins tindria difícil beneficiar-se de la baixada dels preus inflats. A la resta de municipis serien més els que en quedarien fora. L'organització es pregunta com pot ser que una persona física amb 200 propietats no es veiés afectada.

D'altra banda, critica que l'acord retarda les baixades de preu obligatòries fins als 18 mesos posteriors a la aprovació de la norma. Això, segons afirma, desatén la necessitat que els preus de lloguer baixin urgentment.

A més, critica que en el cas de particulars en menys de 10 habitatges es parli de baixades de preu voluntàries a canvi d'una bonificació fiscal del 90%. Segons el Sindicat, això implicaria una transferència directa del conjunt de la societat a les llars amb ingressos més alts i no veu clar que ajudi a baixar preus.

Per últim, apunta que h ha dos reptes més enllà d'aquest norma: establir contractes renovables automàticament a no ser que l'arrendatari incorri en un falta greu o que l'arrendador necessiti recuperar l'habitatge per al seu propi ús i, en segon lloc, establir que els honoraris de les immobiliàries vagin a càrrec dels arrendadors.