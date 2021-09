Funcionen els endolls estalviadors d'energia?

Cada cert temps i coincidint amb les pujades de preu de la llum, apareixen aquests aparells, petits condensadors endollables a la xarxa domèstica, per als quals s'anuncien estalvis de fins al 90% en la factura elèctrica. "No sols és exagerat, és que no té sentit," adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb un dels portaveus de l'OCU, Enrique García.

És fàcil trobar aquests aparells a les botigues en línia. Aparentment, aquests petits condensadors són capaços de capturar l'energia reactiva provocada per eventuals pics de tensió i retornar-la a la xarxa general perquè no sigui consumida.

"Sona bé, però la realitat és que els comptadors domèstics no comptabilitzen aquests pics, per la qual cosa al consumidor no li costen res. De fet, aquests aparells no sols no redueixen la factura elèctrica, fins i tot l'encareixen lleugerament, ja que en endollar-se a la xarxa domèstica consumeixen energia. Raons més que suficients per a desaconsellar la seva compra. A més, costen entre 15 i 30 euros." ens explica García.

OCU recorda que la millor manera de reduir la factura elèctrica és buscar una bona tarifa. I és que les diferències de preu entre les tarifes més cares i les més barates per a un mateix consum poden aconseguir un 30%, a vegades dins de la mateixa companyia. Per això posa a la disposició de tots els consumidors de manera gratuïta el seu comparador de tarifes.

Com funcionen?

En què es basen aquests dispositius presumptament estalviadors? Com pretenen ajudar-te a pagar menys? Segons els seus fabricants ho aconsegueixen aprofitant l'energia residual que normalment es malgasta.

El seu principi de funcionament no és gens revolucionari: un petit condensador captura l'energia reactiva retornant-la a la xarxa general perquè sigui consumida.

L'energia reactiva i els condensadors

L'energia reactiva és un efecte que es produeix en el circuit, però que no influeix en la quantitat d'electricitat que realment es consumeix. Els comptadors domèstics no la comptabilitzen: és com l'escuma de la cervesa, que augmenta el volum en el got, però només de manera aparent.

Els contractes d'electricitat domèstics no es paga per l'energia reactiva. A les grans indústries, la maquinària de les quals produeix molta energia reactiva, sí que se'ls cobra. Per això, en aquests casos pot ser útil col·locar uns condensadors d'aquest tipus, però no estem parlant de consumidors, sinó d'una escala molt major.

No hi ha cap estalvi amb els "estalviadors"

En una casa, lluny d'estalviar, recorrent a un d'aquests aparells es gasta més diners: el que costa comprar-los més el que consumeix la llumeta que solen portar.

"A OCU ja els analitzem fa anys, arribant a la mateixa conclusió, però sembla que en aquests temps de dificultats econòmiques i energètiques ressorgeixen a la recerca de nous clients, aprofitant-se dels consumidors pitjor informats." conclou el portaveu de l'OCU.