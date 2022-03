La fuerza de ser altamente sensible, descobreix el nou llibre de Meritxell Garcia

Tenim el plaer de tenir el programa d'avui a la Meritxell Garcia Roig, formadora, escriptora experta en empatia i alta sensibilitat, coach per la coachingfederation i coach de nutrició integrativa.



- És l'autora del llibre que es diu" La fuerza de ser altamente sensible". Com definiries a una persona altament sensible?



És una persona que rep un 10% més d'informació a través dels sentits, té una percepció sensorial superior a la mitja i això es tradueix que les coses t'afectin més. És un altre aspecte de la personalitat com pot ser una persona extravertida. Sí que és cert que té unes característiques neurològiques com poden ser les neurones mirall molt més activades i això fa que es sentin molta més empatia cap a altres persones perquè captem més estímuls en el llenguatge no verbal i també està la persona sensorial amb els sentits més aguditzats.



- Com podem saber si una persona altament sensible?



Tenim un exemple molt recent en el Premi planeta 2020 on un dels personatges és altament sensible. Al llarg de la història podem trobar molts personatges famosos com per exemple Einstein. Actualment, també hi ha com és Isabel Coixet tenim molts personatges coneguts en aquest país que manifesten aquesta sensibilitat i es veu reflectit en la seva trajectòria professional sobretot en la seva creativitat o com s'expressen.



- Com és el dia a dia d'una persona altament sensible?



Finalment, es caracteritza per aquesta alta percepció en els estímuls, però depèn molt de cada persona perquè evidentment encara que siguem altament sensibles, no tots som iguals. Com a característiques comunes ens hem de cuidar molt més en el sentit que a mi em pot afectar més que altres persones, per exemple, en un lloc on hi ha molta gent com poden ser també centres comercials. També hi ha una part d'adaptació i que hem d'anar generant cadascú amb els seus propis recursos per poder gestionar aquests estímuls, però sí que és veritat que els dies es caracteritzen per més o menys intensitat.