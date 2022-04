Frenar o adaptar-nos al canvi climàtic?

Abans de la pandèmia van saltar les alarmes sobre el canvi climàtic. Estem en punt que no sabem si és més idoni adaptar-se o si encara som a temps per posar medis i frenar-ho. Per saber en quina situació ens trobem parlarem la directora de l'institut de medi ambient de la universitat de Girona, Carolina Martí.



- Es pot frenar la temperatura del planeta?



Els experts que avaluen i monitoren tota la ciència sobre el canvi climàtic a escala mundial van dir que era ara o mai, això vol dir que si les nostres emissions no toquen sostre ja i comencem a disminuir en tres anys, serà molt difícil evitar una catàstrofe climàtica. Aquests experts fa molts anys que parlen del tema, hem de recordar que l'any 2015 molts governs d'arreu del món van fer l'Acord de París amb l'objectiu de no superar 1,5 graus en escalfament global fins al 2100 i es van comprometre a fer totes les accions possibles per assolir l'objectiu abans del 2050 i ja anem tard.



- Sembla que els països més industrialitzats no estan per labor.



L'evidència científica demostra que per aconseguir-ho caldria reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La majoria de plans climàtics de les diferents nacions del món estimem continuar augmentant emissions durant tota la dècada fins al 2030 i això comportarà unes conseqüències, si seguim com fins ara l'escalfament seria de 3,2 graus d'augment a escala global per finals de segle.

- Com ens afectaria aquest escenari?



Els científics alerten d'unes conseqüències encara més devastadores. Ara tenim i està demostrat que aquest escalfament provoca aquests incendis tan grans, als huracans, sequeres o onades de calor Aquests fenòmens ja s'experimenten en el món i són d'una altíssima gravetat i seran molt més intensos si puja la temperatura i també estaran més intensificats en el temps i a més a més simultanis, per tant, vol dir que qualsevol d'aquests fenòmens seran molt més exagerats en els seus efectes. Les decisions que ara prenem, poden assegurar un futur habitable perquè tenim les eines i els coneixements necessaris per aturar l'escalfament o tal com deia aquesta crisi climàtica, ens afectarà en la supervivència dels humans i de les espècies en general.