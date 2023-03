El frau energètic de les plantacions de marihuana a Barcelona equival al consum de 22 mil llars

Un dels fraus més habituals que hi ha a Catalunya és el frau energètic a causa del cultiu de marihuana. Parlem amb el tècnic de la unitat contra el frau d'Endesa, Lluís Subirats



- En quina situació està ara mateix el frau elèctric?



En general el frau elèctric està estancat, sempre hi ha alguna tendència en creixement i realment on tenim el creixement exponencial en els últims anys són els associats a tràfic de drogues a causa de les plantacions de marihuana.









- Com es detecta un frau elèctric?



Ho podem detectar per diferents vies, primer de tot són les denúncies anònimes de la ciutadania o d'institucions les quals verifiquem i analitzem i si realment es produeixen, normalitzem aquests subministraments. Després tenim altres vies com per exemple les avaries que provoca una xarxa o uns veïns, ho verifiquem i quan es troba, es detecta i s'actua.



Uns altres inputs on podem obtenir aquesta informació és a través del Big data amb la sensibilització de la xarxa i analitzem on hi ha més probabilitat de què passin aquestes anomalies, les localitzem i actuem en conseqüència.



- El consum mitjà d'una plantació de marihuana correspon a 80 habitatges, però quan parlem de punxar l'electricitat quin risc suposa per un blog de veïns?



El frau elèctric no només és en habitatges, també ho trobem a escala industrial, és a dir, fàbriques o grans magatzems. La manipulació als habitatges no compleix la normativa i està per garantir la seguretat de la xarxa i que no hi hagi incidències. La persona que manipuli aquesta instal·lació fa que no es garanteixi una seguretat i pot provocar un incendi és un gran risc per les persones.