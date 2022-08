Formació i Treball crea 550 llocs de treball d'inserció

La Fundació Formació i Treball va donar feina a 564 persones durant el 2021 a través d’itineraris sociolaborals per a persones en risc d’exclusió social dins les empreses d’inserció del Grup.

Aquesta xifra suposa un 28% més respecte al 2020 passant de 441 persones contractades a les 564 del 2021.

Es tracta d’una contractació estable, de sis mesos com a mínim, que permet a les persones usuàries recuperar hàbits socials i laborals per incorporar-se al mercat de treball en una empresa ordinària.

No obstant, l’objectiu de l’empresa d’inserció és fer d’eina pont que, a més de donar estabilitat laboral i econòmica a les persones, les prepara per posteriorment donar el salt al mercat laboral.

L’itinerari que ofereix Formació i Treball té una àmplia oferta d’activitats formatives estructurada en mòduls temàtics, de seguiment i avaluació de la persona que durant l’any han sumat un total de 9.849 hores de formació.

De les 564 persones, 246 van finalitzar el contracte d’inserció a les diferents empreses del Grup Formació i Treball, i el 51% d’aquestes, van trobar feina a empreses ordinàries, sobretot en els sectors de logística, neteja i atenció al client.

Del restant de persones que no han aconseguit feina de manera regulada, destaquen causes com l’estat de salut (17%), pèrdua del permís de treball (9%) o la feina sense contracte (24%). D’altra banda, cal destacar que a través d’aquests programes d’inserció laboral, es va aconseguir regularitzar la situació administrativa de 48 persones.

En aquest sentit, Formació i Treball se situa un any més com a referents pel que fa a la creació de llocs d’inserció a Espanya i un dels més rellevants del sud d’Europa.

Amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat econòmica, el respecte pel medi ambient i afavoreix propostes de proximitat al territori, la Fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat laboral.

En la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els itineraris sociolaborals que ofereix la Fundació contribueixen amb la seva acció amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que impulsa l’entitat: Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes (ODs1); Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible (ODS2); Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes (ODS5); Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (ODS8); Garantir modalitats de consum i producció sostenibles (ODS12); Acció climàtica (ODS13); i Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (OD17).

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el tècnic d'acompanyament a la inseció sociolaboral de la Fundació Formació i Treball, Marc López (àudio).

