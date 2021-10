"Fora Límits" el nou programa dedicat al golf del canal Esports3

La nova aposta de la Federació Catalana de Golf, per a la promoció del golf català i retornar la presència a televisió d’un esport que compta amb més de 28.000 aficionats i 40 instal·lacions arreu de Catalunya on poder jugar-hi, serà una realitat a partir del pròxim diumenge 10 d'octubre a les 21:30h a Esports3, i en multidifusió a la programació de TV3Cat.

Jordi Rios serà el presentador i director del nou programa per a televisió, produït per la Federació Catalana de Golf per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i amb ell hem parlat a MIgdia a COPE Catalunya. (àudio)

“Fora de límits”, és un programa setmanal de 25 minuts de durada, en el que es vol apropar el golf al gran públic d'una manera divertida i sobretot amena. No és un programa sobre competició, ni resums de les diferents proves del calendari esportiu. Tampoc entrarem en tecnicismes, no vull escalfar el cap a la gent" explica Ríos.

Es tracta d'un programa d’entrevistes a persones mediàtiques i celebrities de diferents sectors (actors, polítics, esportistes, músics, persones que destaquin en camps com la medicina o l’empresa...) on durant una partida de golf, el presentador coneix i comparteix amb l’espectador una mica millor la realitat de l'entrevistat; i sobretot el seu vincle amb aquest esport: si fa temps que el practica o si s'està iniciant, que l’aporta, qui el va iniciar, que el va “enganxar” del golf...).

“Fora Límits” permet a l’espectador, sigui o no sigui aficionat al golf, a formar part d’una conversa entre dos amics, que juguen a golf en un paisatge idíl·lic, practicant esport (salut), gaudint de la natura i aire lliure, descobrint el tresor de la geografia catalana, gaudint de la bona gastronomia...

“Fora Límits” començarà la seva primera temporada amb l’emissió dels 4 primers capítols durant el mes de juny i principi de juliol, amb convidats de primera categoria: l’exfutbolista i actual entrenador del F.C Barcelona Ronald Koeman, l’exjugador de bàsquet Jordi Villacampa, el compositor, cantant i music Antonio Orozco i el Dr. Trilla, metge epidemiòleg i degà de la Universitat de Barcelona.

"No sóc un gran aficionat al futbol però espero que no hagin canvis en la banqueta del barça en els pròxims dies" Fa broma el director i presentador del programa i afegeix que "Sempre tenim al cap l’objectiu de no posar-nos cap límit i aconseguir que aquest nou programa, gràcies als seus convidats de luxe, permeti al públic general conèixer l’esport del golf i els meravellosos camps i clubs que tenim a Catalunya." conclou.