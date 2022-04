Foodback, el centre pioner en aprofitament alimentari de Mercabarna

Ahir es va inaugurar a Mercabarna el Foodback. Es tracta d'un centre d'aprofitament alimentari. A la societat som cada cop més conscients que no es pot malbaratar els aliments. Parlarem amb la directora de màrqueting i clients, Ingrid Buera



- Com va anar ahir la inauguració?



Va anar bé, el dia va ser una mica plujós, però va ser un èxit. Feia molt de temps que estàvem intentant tirar endavant aquest projecte què sorgeix de la col·laboració entre sectors públics, privats i també d'entitats socials, per tant, considerem que és un gran èxit poder tenir aquest centre per poder aprofitar molt més tots els aliments que ara mateix són excedents a dins de Mercabarna.



- Per què és pioner aquest projecte?



Per què no existeix cap més en tot l'Estat espanyol, no hi ha cap centre amb les mateixes característiques ni tan sols a dins d'un mercat majorista. El que pretén aquest centre d'aprofitament alimentari, que en aquest cas ens enfoquem amb fruites i hortalisses, és que totes aquelles que són un excedent del circuit comercial que pel motiu que sigui no arribaran a seguir la cadena de consum final, no es converteixin en un residu i es malbaratin. Tot seguit passaran a ser triades per aprofitar-les al màxim i després hi haurà un procés de distribució de tots aquests excedents a les persones que més ho necessiten. També és pioner perquè integra la part de recepció d'aquests productes excedentaris després del procés de triatge i que de part de la distribució ho fem amb col·laboració amb diferents sectors.

- Com arribarà aquelles persones que ho necessiten?



El primer de tot és que fins ara Mercabarna tenia un magatzem per tots aquests aliments llavors, hi havia voluntaris que feien la recepció de tot l'excedent de fruites i verdures a través d'empresaris que ho donaven de forma voluntària. Ara fem un pas més enllà per dos motius, perquè professionalitzem la rebuda i la distribució dels aliments, és a dir, tot el personal que hi haurà dintre executant aquestes tasques seran dels bancs d'aliments o de l'empresa d'inserció laboral formació i treball i estaran contractades.