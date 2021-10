FiraGran se centra enguany en la bretxa digital, un greuge que afecta el 23% de la gent gran

La nova edició de FiraGran que se celebrarà del 27 al 29 d'octubre a Barcelona vol conscienciar sobre la necessitat de reduir la bretxa digital entre la gent gran, que ja afecta el 23% de la població catalana d'entre 65 i 74 anys.

Els organitzadors del 22è Saló de Persones Grans de Catalunya denuncien que aquests límits que impedeixen fer tràmits administratius o treure diners del caixer automàtic suposen "una mostra clara d'edatisme i de discriminació per motius d'edat". Així, començar a revertir aquestes dades serà un dels principals objectius de la fira que tindrà lloc a la zona de Drassanes els pròxims dies, amb més de 300 activitats gratuïtes programades.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de la fira, Juli Simón "Les dades sobre la bretxa digital que afecta la gent de 65 a 74 anys xoquen amb el percentatge existent d'aquest greuge en el conjunt de la població, que es limita al 4% dels ciutadans."

Si es compara amb altres franges d'edat, la diferència és encara més clara, ja que "aquesta situació és pràcticament inexistent" entre el jovent, remarca FiraGran en un comunicat. Les dades a què fan referència els organitzadors del saló són de l'Institut d'Estadística de Catalunya, han estat recollides durant el 2020 i s'han explicat ara, coincidint amb la celebració de la fira de la tercera edat.

Qui ha aportat aquests xifres ha estat la investigadora de l’Internet Interdisciplinary Institut (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, Mireia Fernández-Ardèvol.

L'experta defensa que algunes mesures per compensar aquest dèficit d'accés a la tecnologia serien la formació de persones grans en l'ús d'Internet, la creació d'una xarxa d'intermediaris digitals a través de les administracions públiques o la inclusó de les persones grans en els processos de disseny de dispositius tecnològics.

Al seu torn, el director de FiraGran, Juli Simón, denuncia que la digitalització dels serveis és "imparable, però hi ha persones grans que n’estan quedant apartades i aquest fet s’ha descarnat molt especialment durant la crisi de la covid-19". El màxim responsable del saló insisteix que el fet que la gent gran no tingui habilitats digitals, d'entrada, no significa "que no tinguin capacitat per aprendre'n".

Entre les activitats previstes, després d'un any d'interrupció per la irrupció de la pandèmia, la fira inclourà una gran caminada, classes musicals i actuacions de poesia o ball. A més, es facilitarà als participants tota mena d'informació al voltant de solucions tecnològiques per les necessitats més habituals en la tercera edat. També faran acte de presència representants de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per explicar les diverses mesures que tenen en marxa per promoure la digitalització de la gent gran.