La fira de l'avet d'Espinelves torna a la normalitat

"En realitat és bastant econòmic i pots tenir un bon arbre natural per uns 30 euros", han assenyalat en Marc i l'Helena. "A banda, ajuda a no contaminar i també al comerç local.

Per això ens agrada més", han reblat els dos visitants de Barcelona. Una afirmació que comparteix plenament el regidor de Turisme d'Espinelves, Jordi Geli, ben atrafegat en una de les deu parades d'arbres de Nadal.

"Deixem-nos de punyetes i de plàstics, que no es desfan mai i contaminen", ha etzibat Geli. "L'arbre natural està fabricant oxigen i es menja el CO2. El tenim uns dies a casa i després el podem triturar per fer-ne compost i matèria orgànica", ha recordat el regidor de Turisme.

Autocars provinents de França i Andorra

"Això sí que és sostenible. Al final, tothom s'omple la boca i a vegades es fan les coses al revés", ha reflexionat en veu alta Geli, que ha reconegut que la Fira de l'Avet ja ha arribat al límit de la seva capacitat, amb la previsió de quasi 100.000 visitants en 9 dies en aquest petit poblet de 206 habitants enmig de les Guilleries.

"No podem créixer més. Per això procurem que hi hagi més coses per a la mainada. Enguany hem recuperat el tir amb arc, els ponis, el pintacares, el taller de màgia o el tió gegant", ha enumerat el regidor de Turisme d'Espinelves, que també ha volgut destacar la gran heterogeneïtat del visitant a la Fira de l'Avet.

"Venen autocars de França i Andorra, i també gent provinent de Lleida i del Matarranya. Cada vegada hi ha més visitants de tot arreu", ha constatat Geli.

"La veritat és que la gent de la nostra comarca no és gaire compradora d'arbres, però la cosa millora si anem baixant cap a la Selva, el Maresme o el Gironès", ha ironitzat el regidor de Turisme d'Espinelves.

A banda de les deu parades d'arbres de Nadal, la fira aplega fins a cent parades ben diverses de gastronomia i artesania.

Entre les novetats d'enguany hi ha uns tallers de cultura i tradició catalanes gratuïts per a infants i també diversos jocs de fusta gegants a l'aire lliure. També hi haurà una cantada de nadales amb vuit corals barcelonines convidades dirigides per Miguel Ángel Arias Soler.

D'altra banda, aquesta edició també recupera les tres exposicions que s'oferien normalment, i que l'any passat es van reduir per evitar aglomeracions.

Com ja és habitual, durant el pont de la Puríssima és quan Espinelves espera més afluència de visitants, ja que la fira coincideix amb el Mercat Medieval de Vic.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el regidor de promoció econòmica i turisme, Jordi Geli (àudio).