Fins quan es perllongarà la prestació especial als treballadors autónoms?

Avui, a Migdia Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb Sandra Zapatero de la Prestació de cessament d’activitat i si s'acabará prorrogant. Divendres vinent ho sabrem desprès de la reunió dels autònoms amb el govern d'Espanya.

Sandra Zapatero ha explicat que: “Els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma (afiliats i en alta, cobert període mínim de cotització, no edat de jubilació i al corrent de pagament en Seguretat Social)”. Tambè ens ha aclarit de quan és laprestació: “El 70% de la base de cotització. Mínim 661€ a percebre els mesos de juliol, agost i setembre” Pel que fa al requisits: “Addicionalment a complir els requisits d’alta, afiliació, no trobarse en edat de jubilació i estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social, l’accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals”.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d’acreditar-se al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

Finalment ens ha explicat fins quan poden cobrar aquest ajut: “Aquesta prestació podrà percebre’s com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats en l’article 338 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

A partir d’aquesta data sol es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social”.