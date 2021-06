Fins a un 40% dels trasplantaments renals de la Fundació Puigvert procedeix d'un donant viu, segons dades de 2019, abans de l'inici de la pandèmia de Covid-19, que va comportar una reducció temporal però dràstica en el nombre de trasplantaments.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la doctora Carme Facundo, cap de la Unitat de Trasplantament Renal de la Fundació Puigvert "En el seu context, aquesta xifra és molt elevada, ja que la mitjana de donació renal de viu en els centres sanitaris espanyols no aconsegueix el 15%."

El trasplantament renal amb empelt de donant viu presenta múltiples avantatges clínics i immunològiques que aporten millors resultats que el trasplantament de cadàver, tant en supervivència de pacient com d'empelt.

“Els ronyons de donant viu són de persones joves i sanes, i no han sofert tècniques agressives per a l'extracció, ni períodes llargs de preservació de l'òrgan, que afecten negativament la seva funció”, afirma la doctora Facundo.

Pionera en la implementació d'un programa de donant visc

La Fundació Puigvert va ser pionera a Espanya, en 2002, en la promoció de la donació renal de donant viu.

“A la fi de l'any 2000 es va arribar a una situació on el trasplantament renal de donant cadàver no era suficient, tant per la disminució en el nombre de donants procedents d'accidents com per l'increment de pacients candidats a rebre un trasplantament”, explica la doctora Carme Facundo.

El trasplantament de donant viu es duia a terme de manera anecdòtica i la majoria d'ells estaven limitats a la població pediàtrica”, afegeix.

A aquest factor cal sumar-li una disminució en el nombre de donants cadavèrics joves, per la qual cosa s'obtenien òrgans d'edat cada vegada més avançada i s'incrementava la dificultat per a trasplantar a receptors joves.

“Tot això va comportar que la llista d'espera per a aquelles persones que necessitaven un trasplantament de ronyó fos cada vegada major”, afirma la Dra. Facundo.

Així, de la mà del doctor Lluís Guirado, actual director del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert, i de la Dra. Facundo es va implementar un programa pioner de donant viu al nostre país per a promoure aquest tipus de donacions: entre amics, parelles, familiars i, fins i tot, procedents de persones altruistes.

La Dra. Facundo recorda que es va començar a preguntar a les persones que estaven en llista d'espera per a trasplantament de ronyó de cadàver si tenien algun familiar que els pogués donar l'òrgan en vida.

“També es va realitzar la mateixa pregunta als pacients que estaven pendents de començar la diàlisi, a fi de poder evitar aquest tractament”, explica.

El 70% de trasplantaments renals de donant viu, amb cirurgia robòtica

Actualment, al voltant del 70% dels trasplantaments de ronyó de donant viu de la Fundació Puigvert es realitza amb cirurgia robòtica. L'ús de la tècnica robòtica comporta nombrosos avantatges per al pacient, ja que minimitza les complicacions, comporta un menor dolor postoperatori i afavoreix la seva recuperació.

L'especialista assenyala que en un futur pròxim es realitzaran molts més trasplantaments renals amb cirurgia robòtica, ja que professionals de centres de tota Espanya s'estan formant en aquest àmbit.

De fet, la Fundació Puigvert i, en concret, el Dr. Breda, han format en trasplantament renal robòtic a professionals de diferents hospitals europeus i impulsat, en 2017, la constitució de la European Association of Urology Robotic Urology Section (ERUS), que ja han realitzat a cap unes 400 intervencions d'aquestes característiques.