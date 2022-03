El festival de Cap Roig presenta la 22a edició

Com cada any, per aquestes dates, el festival de Cap Roig presenta el seu espectacular cartell. Per saber tots els detalls d'aquesta 22a edició, parlarem amb Juli Guiu, director del festival.



- Com es presenta aquest any?



Tenim un inici espectacular amb l'actuació de SebastiánYatra el divendres i després passem a Cristina Aguilera. El mes de juliol està compost per tres grans grups catalans com és Joan Dausà, els Pets i els StayHomas i tancarem el mes amb un grandíssim artista com és Pablo Alborán i a partir d'aquí ja tenim tot el mes d'agost amb una gran selecció d'artistes nacionals i internacionals de primer nivell com són Sting o Mika. Aquest any per coincidències també tenim tres grups colombians que estan en el top mundial com són els Morat, Camilo i com et comentava abans, SebastiánYatra.



- El festival es realitzarà aquest any sense restriccions?



Esperem que la situació no canviï, sembla que tot està arribant a una certa normalitat, fins i tot el govern ha anunciat que potser la setmana vinent en retiren la mascareta, ja seria la guinda del pastís, estem molt contents. L'any passat vam ampliar la grada i de moment ho mantenim.



- El festival de Cap Roig donarà suport aquest any a un projecte de la fundació Vimar per la millora de la qualitat de vida a persones amb diversitat funcional o malalties mentals del baix Empordà?



Exacte, fa 9 anys què fem una nit solidària on escollim un artista i destinem una part de la taquilla d'aquest artista i aquest any és SergioDalma. Destinarem 2,5 euros d'entrada per aquesta associació i s'activa a través de la caixa on es poden fer els micro donatius.



- Ja es poden comprar les entrades?



A partir del dilluns 7 de març, des de les 10:00 del matí a Caproigfestival.com.