”Festes i tradicions catalanes” l'explicació de les arrels

Durant aquests darrers mesos, la pandèmia ens ha deixat sense poder gaudir al 100% de les festes i les tradicions anuals de la nostra terra com són les festes majors de les ciutats i pobles, però a poc a poc estem recuperant la normalitat. Sabeu quantes festes i quantes tradicions tenim a Catalunya? La nostra terra té una riquesa cultural molt potent que ha anat evolucionant i ja és tota una identitat del territori.



En el programa d'avui parlarem del llibre que ens explica els orígens, la tipologia o els costums,"Festes i tradicions catalanes". Ens dona tots els detalls el seu autor, l'Àngel Rodríguez.



- T'has deixat algun en el tinter?



Si, el llibre té aproximadament 300 pàgines perquè he hagut de retallar molta cosa. L'editorial em va dir que eren massa llarg i ara que em miro el llibre m'adono que falten coses. He intentat posar les festes més divertides, curioses i tradicionals.



- Com t'has documentat?



Sempre m'agrada detallar l'origen d'aquest llibre. Volia fer un llibre per parlar del Nadal, però des de l'editorial em van dir que parlés de les altres festes importants del calendari cristià com pot ser la Pasqua, la Quaresma, el Corpus, l'advent, Sant Anton abat (que no està a dins d'aquest calendari) o Sant Joan, pretenia fer una barreja de tot plegat i he intentat posar les més importants i d'algunes simpàtiques per donar una mica de curiositat al treball.



- Una de les parts que m'ha cridat l'atenció del llibre és la setmana dels barbuts. Què és?



Són tres Sants que porten barba per això se'ls hi diu la setmana dels barbuts que van del 10 al 17 de gener. El primer sant és Sant Pau l'ermità (patró dels cistellers) Sant Maure (patró dels calderers) i Sant Antoni Abat (patró dels animals).



- D'on provenen totes aquestes festes?



Ara ens divertim d'una manera totalment diferent, per sort o per desgràcia. Abans el que es feia era muntar festes i per això neixen aquestes tradicions.



- És un llibre per recórrer i descobrir les tradicions de Catalunya. Hi ha una data on molts pobles de Catalunya celebren les seves festes majors a l'estiu.



Això passa perquè el temps de la sega ha finalitzat. Hem de pensar sempre que són celebracions que van implementar els nostres avantpassats. Aquest era el moment àlgid de l'estiu a partir del 15 d'agost, què és quan comença a fer-se de nit abans i el temps també comença a canviar.