La festa per tothom omple d'alegria el port de Tarragona aquesta edició de Santa Tecla

Festa per a Tothom és la festa més inclusiva de Santa Tecla, una iniciativa que permet que els ciutadans amb capacitats diferents puguin gaudir de les festes. I el seu èxit es deu a la participació, implicació i entusiasme de moltes persones que, de manera voluntària, comparteixen el seu temps lliure per a fer d'aquest col·lectiu una autèntica penya festiva.

Entre les persones que donen vida a Festa per a Tothom hi ha un centenar d'empleats de Dow i els seus familiars que, juntament amb la resta de voluntaris, conformen un grup integrat per més de 240 persones.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de comunicació i relacions institucionals de Dow Chemical Ibèrica a Tarragona, Pitu Boronat (àudio).

"Cal destacar el paper simbòlic que juga Frida, la primera geganta de la ciutat de Tarragona adaptada per al seu ús per part de persones sordes, cegues i/o en cadira de rodes."

Això sí, torna la festivitat al carrer "Estem contents de com es va resoldre l'any passat, però per a nosaltres l'èxit és celebrar aquesta trobada festiva al carrer, que és on passen les coses", ens explica Boronat.

En conjunt, l'organització es va mostrar molt satisfeta de la nova ubicació de l'acte.

"Festa per a Tothom" des del 2001, compta amb el suport incondicional de Dow, fins al punt que aquest programa d’integració social ha derivat en una autèntica penya festiva amb més de 200 integrants que viuen les celebracions de Santa Tecla, a Tarragona, amb gran entusiasme i participació.

