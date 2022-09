La festa major d'Esplugues tindrà un espai sense sorolls estridents per a nens autistes

Després de dos anys de limitacions a causa de la pandèmia, les festes majors tornen a una certa normalitat.Això inclou espectacles musicals i activitats familiars amb espais de joc i tallers. Parlarem de Sant Mateu, la festa major d'esplugues del Llobregat amb la seva alcaldessa alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz.



- Què trobarem enm aquestes festes?



L'esdeveniment s'allargarà cinc dies, del 16 al 21 de setembre, encara que el gruix de les activitats se celebrarà el cap de setmana. Es farà de tot, després de dos anys de pandèmia hi ha moltes ganes. Des de l'ajuntament i les entitats de cultura popular tradicional de la nostra ciutat, hem creat un programa amb molta il·lusió. El Mercat Esplugas City tindrà novament activitats al Parc dels Torrents, a més de les parades de venda de productes. També torna el Piromusical com a gran fi de fest, moltes activitats i actuacions, esperem que ens acompanyi el bon temps.



- Hi ha espectacles per tota la família com la representació del Rei Lleó o l'actuació d'artistes com Álvaro de Luna, Hotel Cochambre, Nena Daconte, un cartell molt interessant.



Si, són concerts de primer nivell, a més a més estem veient que la ciutadania està responent molt bé. També és important recordar a la gent que per passar-ho bé hi ha uns certs límits que tots hem de respectar, bon comportament per sentir-nos segurs i que siguin unes festes lliures d'agressions masclistes.



- Hi haurà atraccions sense llum ni música pels nens amb autisme.



Si, hi ha una sèrie de nens i nenes que pateixen trastorns, però també volem que s'ho passin bé. A la fira habitual hi haurà atraccions amb uns horaris, on els nens que no poden suportar la música alta i les llums puguin gaudir també d'elles. Es podrà anar demà divendres dia 16 i dilluns 19, de 18 de la tarda a 20 del vespre.



A continuació us deixem la programació: https://www.esplugues.cat/festa-major