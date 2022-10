Festa benèfica de la Fundació Pare Manel a Luz de Gas

Aquest pròxim dia 27 d'octubre a sala Luz de Gas a partir de les 9:00 del vespre fins a les 11:00 hi ha un acte organitzat per la Fundació Pare Manel. Parlarem amb la presidenta de la fundació, Sara Pardo.



- Qui sou i què feu?



Som una fundació que treballem en projectes d'Acció social i d'acció educativa. Principalment els barris de Verdum i Roquetes a Nou barris. També fem alguna cosa a presons, però sobretot amb la infància i l'adolescència amb famílies que són vulnerables o que tenen alguna mena de necessitat o alguna dificultat social i el que fem és l'acompanyament educatiu en temes de futbol sala i etcètera.



- En aquests temps que corren suposo que la feina es multiplica.



Sempre diem que tant de bo no estiguéssim treballant o no haguéssim d'existir perquè això voldria dir que les administracions o la mateixa societat és responsable de la gent que té més necessitats, però et dono la raó perquè la pandèmia ho ha multiplicat.



- Per què munteu aquest esdeveniment el pròxim dia 27 a la sala Luz de Gas?



Per nosaltres és com casa nostra, hem fet moltes coses i són amics íntims. Aquesta festa és principalment per recaptar fons i el benefici de les entrades aniràs 100% per la fundació, cap artista cobrarà, Luz de Gas també ens regala l'espai i això és benzina per continuar fent el que fem.





*Entrades: https://www.ticketmaster.es/event/festival-pare-manel-entradas/32339