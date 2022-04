El fenomen insòlit de l'aire fred a la primavera

L'aire d'origen polar i àrtic està causant una baixada significativa de les temperatures, amb gelades en gran part de l'interior peninsular.

També està nevant en zones de muntanya del nord, amb cotes de neu per sota dels 800 metres, encara que continuaran baixant. Aquest episodi no ha fet més que començar i té l'aire de deixar registres extraordinaris.

Temperatures en les capes altes de fins a -36 °C, alguna cosa que es veu cada 200 anys

Un dels factors més destacables d'aquest aire fred són les temperatures tan baixes que arrossega en capes mitjanes i altes de la troposfera. A 500 hPa la temperatura mínima de la bossa d'aire fred que afectarà la Península es trobarà per sota dels -34 °C, amb pics de -36 °C als Pirineus.

Es tracta de valors comuns en borrasques hivernals fredes, no el mes d'abril. El període de retorn calculat per a aquestes temperatures a aquest nivell està entre els 50 i 200 anys en funció de la zona. En nivells més baixos (850 *hPa, uns 1500 metres d'altitud) hi haurà temperatures de -6 °C en zones del nord-oest peninsular, fora del comú en aquest període i que no succeïa des de fa diverses dècades.

Gelades amb registres per sota de -10 °C en zones de muntanya

A nivell de sòl les temperatures probablement no seran tan fredes com caldria esperar, a causa de la major radiació solar durant aquesta època en comparació a la dels mesos d'hivern. Encara així, hi haurà gelades fins i tot en cotes per sota dels 500 metres amb valors poc comuns a l'abril.

En les capitals de província més altes els valors podrien arribar als -5 °C i baixar dels -10 °C en punts d'alta muntanya de Pirineus, Sistema Ibèric, Sistema Central o la Serralada Cantàbrica. La preocupació està ara centrada en les zones buidades on pugui calmar el vent aquest cap de setmana, especialment de cara a l'agricultura. Si això succeeix, poden produir-se forts gelades per inversió tèrmica en zones baixes.

30 centímetres de neu en muntanyes del nord peninsular

L'entrada d'aire fred no destaca per precipitacions intenses o generalitzades, excepte a les muntanyes de l'extrem nord on poden aconseguir-se més de 30 centímetres de neu nova durant aquest cap de setmana. A més, la cota de neu podrà situar-se per sota dels 400 metres. En la resta el cel estarà nuvolós amb possibilitat de ruixats en forma de neu o calamarsa en punts de muntanya i rodalia.

La persistència del fred serà notícia

Aquesta situació es mantindrà almenys fins al dilluns, amb temperatures particularment baixes durant 4 dies, que són molts a l'abril. A partir del dilluns l'aire fred interactuarà amb una baixa atlàntica situada en el sud-oest peninsular, la qual cosa podria causar pluges generalitzades en el sud i est peninsular.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat alb el meteoròleg de l'associació catalana d'observadors meteorològics de Catalunya, Sergi Corral (àudio).