La Federació de Persones Sordes de Catalunya reclama mascaretes transparents

Les mascaretes s'han convertit en un producte de primera necessitat. Hi ha mascaretes industrials, però també artesanals i cassolanes. Però la inmensa majoria suposa un problema per a les persones sordes, perquè no els permeten llegir els llavis del seus interlocutors. Anar al metge o anar a comprar els resulta molt difícil aquests dies perquè no poden conversar amb les persones que porten aquestes mascaretes opaques. Avui hem volgut parlar amb l'Albert Caselles, que és President de la Federació de persones sordes de Catalunya. Ho farem a través de l'Adrian Tejero, que fa d'intèrpret per vídeo trucada. A l'Albert li volem preguntar si el problema de les mascaretes s'està solventant: "Tothom porta mascareta, i sembla que s'estan donant solucions, però sota el meu punt de vista no és una gran solució. El col.lectiu de persones sordes som molt heterogenis, en funció de les nostres característiques i de les nostres capacitats podem entendre millor o pitjor la lectura dels llavis. Hi han altres alternatives i altres recursos que serien millors. Lo ideal seria que el llenguatge de signes estigués més extès". Existeixen mascaretes transparents, però les estan fent voluntaris. L'Albert ens diu que "sí, les administracions s'han oblidat de nosaltres, del nostre col.lectiu, i no només parlo d'ara, d'aquest estat d'alarma a causa del Coronavirus, sinó que hi ha unes barreres que ens costa molt vèncer. Som un dels col.lectius més vulnerables. Existeixen serveis de vídeo interpretació de llenguatge de signes que funcionen molt bé, però a les administracions públiques sempre està lligar a un pressupost, a una xifra, i això crea un mur per nosaltres que ens impedeix accedir a bona part de la societat"