En la Fase 2, els nens i els adults ja no tenen franges horàries per sortir al carrer

Des d’aquest dimecres, s’eliminen les franges horàries per als nens i per fer esport a tots els territoris que estiguin a la fase 2 de la desescalada. Sí que es mantenen, però, les restriccions per la població vulnerable, que hauria de continuar sortint, una vegada al dia entre les 10 i les 12 del matí o les 7 i les 8 del vespre.

El govern de Espanya ha publicat un decret al Butlletí Oficial de l’Estat que elimina les franges horàries dels nens i dels adults en fase 2 i també permet sortir al carrer més d’una vegada al dia.

Novetats sobre les platges

La publicació del BOE també estableix que els ajuntaments poden limitar l’accés i l’aforament a les platges del seu terme municipal, per garantir que s’hi respecta la distància de seguretat d’almenys dos metres entre banyistes.

Els municipis també podran limitar el temps que s’hi pugui estar, així com l’accés als aparcaments per facilitar el control de l’aforament. El BOE estableix que cada banyista haurà de tenir disponibles quatre metres quadrats. L’ordre entra en vigor aquest mateix dimecres.

Sigues responsable i guarda les distàncies de seguretat.Entre tots aconseguirem guanyar al COVID

19