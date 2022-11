Fangoria tanca la seva trilogia amb "ex profeso"

FANGORIA publica EX PROFESO, nou lliurament que tanca la trilogia d'Eps del duo rere EXISTENCIALISME POP i EDIFICACIONS PAGANES.

Es tracta de tres col·leccions de 4 o 5 cançons cadascuna amb les quals obre un parèntesi en el seu costum de gravar un àlbum de 12 cançons cada dos anys. D'aquí ve que la caixa que conté els tres Eps es tituli ENTRE PARÈNTESIS.

«Aquest tercer Ep, EX PROFESO, ha quedat el més eclèctic de la sèrie. Passem del House revisat amb sons actuals (Una mica tot) al Glam (Un vampir per a dos) passant pel Tecno (L'impossible) , el Pop disc-diva eurovisiva (No em compensa, no ho torno a fer què guanyo jo amb tot això?) i per descomptat el Rock’n’roll (art abstracte i Nova York Dolls).

Com a bons Bessons ens és impossible decantar-nos per un sol estil. Afortunadament comptem amb col·laboradors com Ale Sergi, Santi Capote, Mauro Canut, Juan Sueiro i Jon Klein que es mouen sense problemes ni prejudicis per tots aquests gèneres.

Normalment hauríem fet alguna cosa amb més coherència i unitat temàtica, però està concebut així a dretcient (Ex profeso), una mescla d'estils, temes i sons sense molt a veure entre ells.

Aquesta és la idea amb la qual sortim del confinament i que ha estat present en aquesta trilogia : fugir de la nostra mania de fer discos on tot forma part d'un concepte unitari : les cançons, els vídeos, les portades.

Hem preferit passar aquesta etapa en una fantasia atemporal, com la meravellosa portada de Juan Gatti, que aquesta vegada ens col·loca en un moment de l'espai/temps impossiblement retro/disc/futurista.

En canvi, per al vídeo, Diego Trenas i Lucía Muriel ens han situat en la distopia d'un futur molt present.

Tot això i més és el que som FANGORIA al cap i a la fi…com diria una amiga nostra...és una mica tot!» - Fangoria.

FANGORIA actuarà el pròxim 5 de desembre en el Wizink Center en “Festa en el Disc-Infern”. Una celebració molt especial al costat de les seves amigues Nancys Rosses, Marta Sango, Pam Hogg i Arakis (The Two Headed Beast).

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb Alaska. (àudio).