Fan falta 65.000 donacions de plasma l'any

8.000 persones han fet 14.287 donacions de plasma durant aquest any, una quantitat que encara està lluny de les 65.000 donacions anuals que es necessiten a Catalunya per garantir els tractaments dels pacients diagnosticats amb immunodeficiències. Amb 65.000 donacions, tindríem prou plasma per obtenir proteïnes i elaborar medicaments que són vitals per alguns malalts com la Neus, que pateix una immunodeficiència i necessita, cada any, el plasma que s’obté de 288 donacions.

Per incrementar les donacions, el Banc de Sang ha engegat un pla que ha de permetre reduir la dependència d’altres països. De fet, en els últims anys les donacions pràcticament s’han doblat, passant de 13.800 l’any 2017 a les 25.000 amb què es preveu acabar aquest 2022.





Dependència externa

Les necessitats de plasma per transfusió en cas d’accidents, hemorràgies agudes o trastorns de la coagulació estan cobertes a partir de la donació altruista.

També estan cobertes les necessitats d’hemoderivats, medicaments elaborats a partir de les proteïnes del plasma com el que utilitza regularment la Neus. Una part d’aquests medicaments s’obté a partir de la donació altruista de plasma a Catalunya i l’altra amb hemoderivats que venen del plasma obtingut de donacions en altres països.

Gràcies a aquestes donacions, som autosuficients en Albúmina, Factor VIII, Factor IX i cobrim un 38% de les necessitats d’immunoglobulines.

Les immunoglobulines són les proteïnes més necessitades, ja que són vitals per a pacients que tenen poques defenses –immunodeprimits– i que no tenen capacitat per lluitar contra les infeccions.





Qui pot donar plasma?

El plasma és pràcticament tot aigua, per això, a diferència de la sang, es pot donar amb molta més freqüència, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, es pot donar cada 15 dies. Hi ha una vintena de persones a Catalunya que dona plasma com a mínim un cop al més.

De forma general, qualsevol persona que dona sang pot donar plasma. Per tant, cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.

Es pot donar plasma en els 12 grans hospitals on el Banc de Sang hi té un espai de donació o bé en diverses col·lectes que s’organitzen cada dia per tot Catalunya.

L’Associació Catalana de Dèficits d’Immunitaris Primaris, ACADIP, col·labora amb el Banc de Sang per promoure la donació de plasma a Catalunya. Al seu web www.acadip.org s’hi recull informació i testimonis de la necessitat de medicaments derivats del plasma per a les persones que pateixen aquestes malalties.

L’objectiu de la Setmana és sensibilitzar la població sobre la necessitat de donar.





La donació de plasma

El plasma és un líquid transparent i lleugerament groguenc que representa el 55% del volum total de sang. En el plasma hi ha suspeses les cèl·lules sanguínies: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes.

Està format per aigua (90%), sals minerals i una gran quantitat de proteïnes que vetllen pel bon funcionament del cos.

Per poder donar plasma, cal connectar-nos a una màquina, anomenada separador cel·lular, que es queda amb aquest líquid i ens retorna al nostre cos els glòbuls vermells. La donació dura entre 45 i 60 minuts i cal que el donant tingui unes venes una mica més gruixudes que per donar sang.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la responsable del programa plasma del banc de sang i teixits, doctora Roser Vallès (àudio).