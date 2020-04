FACUA pide a las aseguradoras una reducción del importe de los seguros de coche

Rubén Sánchez es el portavoz de FACUA Consumidores en Acción. Con él hemos querido hablar hoy, ya que FACUA ha remitido diversos escritos al vice-presidente de derechos sociales del gobierno Español, Pablo Iglesias y a los ministros de economía y de consumo, Nadia Calviño y Alberto Garzón, en los que se solicita la aprobación de una norma por la que se regule la obligación de las aseguradoras de vehículos a comunicar a sus clientes su derecho a obtener una reducción del precio de su seguro. Los coches están parados, circulan menos, hay menos riesgos y menos accidentes. Aunque por el momento las aseguradoras no han contestado: "De hecho muchas compañías están diciendo que consideran que no hay motivo para devolver dinero, lo cual no nos ha sorprendido. No se trata de qué es lo que les parece bien o mal a las aseguradoras, de lo que se trata es de que tenemos una ley del contrato de seguro, que además tiene ya 40 años, es una ley de 1980, y esta ley plantea que cuando se produce una disminución del riesgo de siniestro, el consumidor lo puede comunicar a la aseguradora, y ello podría significar una bonificación. ¿Qué es una bajada del riesgo de siniestro? Pues si por desgracia tienes un percance en tu vida y has de estar de baja y sin moverte de casa durante 3 meses, si en esos 3 meses no vas a usar el coche para nada, le puedes decir a tu aseguradora que como el riesgo se está minimizando, o es prácticamente cero, eso debería implicar una reducción en la cuota. No sólo es lógico y justo, es que además lo dice la ley. Está claro que esta situación de pandemia no se la había imaginado nadie nunca. Pero ha pasado. Y FACUA entiende que es obvio que se ha reducido el riesgo de siniestros por que mucha gente lleva más de un mes sin coger el coche. Y si además el coche está en un garage, el riesgo ya es prácticamente cero.