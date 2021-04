La faceta més sensible del barceloní Nick Maylo en "tras de ti"

Nick Maylo va ser un dels setze triats per a formar part d'Operació Triomf 2020. El cantant va romandre en el concurs fins a la gala quatre on, després d'un atapeït resultat contra Maialen, va haver d'acabar la seva experiència en l'acadèmia més famosa de la televisió. Ara Nick s'ha posat a treballar molt durament i ens presenta ‘Tras de ti’, el seu quart single.

El català el tenia molt clar, volia fer música que ajudés als altres i l'ha aconseguit. ‘Tras de ti’ ens transmet un missatge molt potent que Nick va començar a escriure dins de l'acadèmia en sentir-se així.

Però no sols l'experiència d'Operació Triomf va inspirar a Nick. Una pròpia vivència abans d'entrar en l'acadèmia li va marcar i ara, l'ha reflectit en una de les frases més potents del single. ‘Tots i totes som els mateix. Som pols i en pols d'estrelles ens convertirem. Mereixem ser feliços’.





"Historias robadas" va ser el seu primer single, també basta en una de les vivències de l'autor. Aquestes línies corresponen a una història del cantant. Un dia Nick es va trobar en l'estació de tren amb un nom que li va demanar diners per a anar a veure a la seva filla. Al principi el català va dubtar. “A vegades tendim apartar a aquesta gent pel simple fet de ser al carrer. Llavors vaig dir em llevaré aquesta muralla” relata l'artista. Nick va seguir parlat amb aquest senyor i va conèixer la seva difícil vida.

Li va convidar a un cafè i van començar a parlar de la vida i a donar-se consells. “Vaig treure la meva llibreta i li vaig dir: si et dediqués una cançó què t'agradaria que et digués? Llavors l'em va dir això de som pols i en pols ens convertirem” relata Nick. Aquesta frase li va inspirar i li va donar el seu propi estil transformant aquesta pols en pols d'estrelles.

Nick ens ha confessat que finalment aquesta frase no va entrar en la cançó, però que hi ha unes altres que sí que fan referència a aquest home que un dia va aparèixer en la vida de Nick per a inspirar-li.