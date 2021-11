Facebook ha mort, visca Meta

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio)

• Facebook canvia de nom i ara és Meta, una nova marca corporativa que englobarà tots els seus productes i tecnologies

Mark Zuckerberg, director executiu de Facebook, ha anunciat durant l'esdeveniment Connect que la seva companyia canvia de nom i a partir d'ara es diu Meta, “una empresa de tecnologia social”.

Facebook, Instagram, Oculus i WhatsApp, així com qualsevol altra aplicació passessin a la matriu corporativa Meta, Zuckerberg comparteix la seva visió sobre Meta, parla de la seva nova companyia com una evolució.

L'objectiu de Zuckerberg amb aquesta evolució és crear un metavers amb les seves aplicacions i tecnologia i portar sensació de presència a Internet

• El Govern posa en marxa el projecte Quàntum Spain per a desenvolupar un ordinador quàntic

El Consell de Ministres ha aprovat la concessió d'una subvenció de 22 milions d'euros per a posar en marxa el projecte Quàntum Spain, que té com a objectiu “impulsar la creació d'un ecosistema de computació quàntica a Espanya”, que es canalitzarà a través de la Xarxa Espanyola de Supercomputació.

La previsió és que la inversió, que surt dels fons de recuperació europeus, abast els 60 milions d'euros a través de la complementarietat amb altres iniciatives també europees.

IA i llibreries d'algorismes quàntics aplicables a "problemes reals" (química quàntica, finances, optimització de processos de la cadena productiva, criptografia...) per a usuaris finals tant d'empreses com d'entitats públiques.

Actualment el computador quàntic més potent d'Europa es troba a Alemanya, es diu Quàntum System One i equipa un processador de 27 cúbits d'IBM.

El lloc on es construirà el laboratori no està definit, però Barcelona, seu del supercomputador MareNostrum 5 amb una potència pico de 200 petaflops, és una opció.

• Samsung anuncia una plataforma de jocs en el núvol per als seus smart TV

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Samsung se suma a aquesta tecnologia, que altres gegants tecnològics com Google, Microsoft, Nvidia i Amazon han invertit milions de dòlars en ella per a desenvolupar els seus propis serveis de joc en el núvol, Stadia, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now i Lluna, respectivament.

L'objectiu de Samsung amb el seu servei de joc en el núvol és que els usuaris dels seus smart TV amb Tizen puguin jugar mitjançant la web “als últims títols”. Es desconeix quan estarà disponible el servei, quins desenvolupadors i editors s'han apuntat a aquesta iniciativa, quins jocs oferirà o quin model de negoci seguirà.

Però el moviment té lògica si tenim en compte que gràcies al joc en el núvol n'hi ha prou amb un televisor, una connexió a Internet i un comandament per a jugar, i Samsung té milions de televisors repartits per tot el món.