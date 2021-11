Expoelèctric es consolida a l'Arc del triomf

Expoelèctric, l'esdeveniment més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d'Europa, celebrarà la seva 10a edició en l'Arc de Triomf de Barcelona el cap de setmana del 20 i 21 de novembre.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el seu director, Ramón Caus (àudio).

Després de deu anys reunint les principals marques automobilístiques del mercat, la fira es consolida com una de les cites més importants i un esdeveniment de referència en el sector de la mobilitat elèctrica i les energies renovables, oferint un ampli ventall d'informació i activitats al respecte.

L'esdeveniment, que es proposa liderar la transició energètica en el sector de la mobilitat i les energies renovables cap a un nou model energètic més net, està impulsat per la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).

Un esdeveniment gratuït i per a tots els públics

Com cada any, els assistents podran gaudir de múltiples activitats totalment gratuïtes i per a tota la família. Gràcies al Expotest, els visitants tindran l'oportunitat d'experimentar de primera mà la sensació de conduir els nous models elèctrics i híbrids endollables de les marques del sector en un recorregut en trànsit obert en la zona de Test & Drive.

A més, els visitants podran conèixer en persona el funcionament d'una casa que se subministra amb energia 100% renovable provinent del sol i del vehicle elèctric, l'e-Casa.

Es tracta d'un habitatge interactiu que acosta al públic un nou paradigma d'habitatge altament eficient en què el vehicle elèctric ja no és només un mitjà de transport, sinó que es converteix en un element capaç de subministrar energia en la xarxa per a ús domèstic. També pretén posar de manifest els beneficis que podria aportar aquesta llar a nivell d'estalvi energètic i econòmic, així com de reducció d'emissions.

L'esdeveniment, fidel al seu format de cita dirigida a la ciutadania, comptarà també amb els e-Col·loquis, l'espai de debat moderat per experts on els ciutadans podran resoldre dubtes sobre el vehicle elèctric, les bateries, l'autoconsum fotovoltaic, les subvencions de les administracions, tot en un format obert i pròxim.

Finalment, en l'edició d'enguany tornen les activitats infantils amb jocs, circuits de motos i karts elèctrics, combinats amb xerrades sobre seguretat viària, per a sensibilitzar al públic més petit sobre la importància d'adquirir uns hàbits de consum energètic sostenibles i responsables en tots els àmbits.

Una nova experiència sostenible vivencial

Una de les novetats d'enguany és l'activitat “Viu una experiència sostenible”, organitzada per Volt-Tour, l'associació promotora del vehicle elèctric, i que pretén acostar el coneixement sobre la tecnologia i la sostenibilitat a la ciutadania d'una forma pròxima i divertida.

Els visitants podran viure i comprovar de primera mà els avantatges de la mobilitat elèctrica mitjançant un conjunt d'activitats vivencials que aniran des d'experimentar l'acceleració d'un patinet elèctric, fins a bufar aire per a comparar la concentració de CO? en els nostres pulmons amb un motor de combustió, passant per experimentar el desplaçament amb un vehicle elèctric de transport individual, entre altres.