Experts alerten d'un augment de l'ecoansietat, sobretot entre els més joves

A Catalunya estem vivint un dels Nadals més càlids de la història un mes de desembre des que se'n tenen registres. Els experts alerten de casos d'ecoansietat, l'ansietat derivada de l'emergència climàtica, sobretot entre els més joves.

Els psicòlegs apunten que fa uns anys eren casos aïllats, però que últimament afecten un gruix més generalitzat de la població iespecialment el jovent. A les persones d'aquesta franja d'edat, la incertesa provocada pel canvi climàtic també els fa veure perillar el seu futur i els porta a sensacions angoixants.

"És un sentiment d'estrès, angoixa i desassossec molt real. Igual que pots tenir aquest sentiment respecte a diferents situacions, com no poder pagar un lloguer o disposar d'una feina que no trobes", explica.

Entre els efectes més recurrents de l'ecoansietat hi ha la falta de son, alteracions alimentàries, tremolors, palpitacions i respiració agitada, però també altres símptomes psicològics com el pensament recurrent o bé la preocupació.

No voler tenir fills pel canvi climàtic

Fins i tot hi ha joves que admeten que han pres decisions, com ara no tenir fills, perquè el context i la incertesa provocada pel canvi climàtic ho fan inviable.

Així ho assegurava membre del moviment Re-Earth Maria Serra, que també explicava com se sentia tenint ecoansietat: “Et fa mal el pit, et costa aixecar-te del llit, estàs més cansat...”.

Davant d'aquest problema, els experts insisteixen que és bo parlar-ne, però sense culpabilitzar el ciutadà i sempre pensant en accions col·lectives i no només en el que pot fer cadascú de manera individual.