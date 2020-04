Éxit rotund de la iniciativa "Rosa de Sant Jordi a casa"

Avui és la diada de Catalunya, el patró de Catalunya. No ens podem fer petons ni abraçades, però esperem poder sortir al carrer aviat. Avui hem volgut saludar a la Mercè Pasanau, vice presidenta del gremi de floristes. Amb ella hem volgut parlar de la campanya "Rosa de Sant Jordi a casa" "La veritat és que aquesta campanya ha estat un éxit total. Fins i tot si haguèssim tingut més roses, hauríem arribat a més cases, però en aquesta situació no sabíem quantes roses es vendrien. Tot era molt imprevisible. El 21 d'abril ja es van esgotar les roses, molts floristes van haver de tancar les seves págines web i van haver de tancar algunes págines i demanar disculpes a molta gent per no poder servir més. S'han venut unes 300.000 roses, i això és el que es servirà a tota Catalunya. No sabíem com respondria la gent, i potser ens vam quedar una mica curts". I un cop que tenim la rosa a casa, què hem de fer per cuidarla: "Aquest any és molt important que tot just arribi la rosa a casa li feu un tall nou i la poseu en aigua. I aquest procés el podeu fer cada dia. És recomanable canviar l'aigua cada dia. Això de posar-li una aspirina, no caldria". Aquest matí els autobusos i el metro de Barcelona han sortit a primera hora amb roses als seients reservats a la gent gran, i això ha estat cosa vostra: "Sí, Transports Metropolitans de Barcelona i el Gremi de Floristes han volgut fer un gran homenatge a la gent gran, la més castigada per aquest Coronavirus, i en tots els seients, tant de metro com de bus reservats per la gent gran, hem posat una rosa i un punt de llibre amb un homenatge"