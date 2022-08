Excrements de gossos a les platges

Els excrements canins són un problema higiènic, ambiental i de convivència. De fet, en la Enquesta de neteja urbana que va realitzar OCU en 2019, la presència d'excrements canins va ser l'aspecte pitjor valorat pels ciutadans.

Encara que són majoria els propietaris que els recullen, el descuit d'alguns ocasiona molèsties a tots els conciutadans. Per això, OCU proposa als consumidors unir-se en una campanya de mobilització:

#STOPCACAS: PER UNES VORERES MÉS NETES

Poques multes i només 1.749 euros de recaptació

Per a conèixer millor com afronten els municipis aquest problema, ens dirigim als ajuntaments de 60 ciutats espanyoles perquè ens informessin sobre quins són les normes i les sancions per no recollir els excrements de la via pública i quantes multes es posen.

Els consultem també sobre les seves mesures per a atallar el problema de les caques de gos i la despesa que els suposen. Les sancions poden ser variables o fixes, amb un import mitjà de 259 euros.

Només 26 consistoris van respondre.

En 16 d'aquestes ciutats consideren que no recollir els excrements del gos és una infracció lleu, mentre en 10 municipis és falta greu.

El més cridaner és que el nombre de multes que s'imposen és molt reduït: en quatre d'aquestes 26 ciutats no es va multar a ningú en 2020.

La recaptació que s'obté per sancions és gairebé anecdòtica: l'any passat, a penes va suposar uns ingressos mitjans anuals de 1.794 euros per ciutat.

La ciutat que més sancions imposa per abandonar caques de gos és, amb gran diferència, Màlaga, amb 166 multes en 2020 per aquest motiu, gràcies a que compta amb un registre d'ADN caní que li permet identificar a l'animal del qual procedeixen.

Falten llocs condicionats

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

També han recopilat dades sobre l'existència d'àrees per a oci caní i pipicans. Hi ha gran varietat de respostes.

Els espais d'oci disponibles són a Getxo i Zaragoza a 57 a València, 42 a Gijón o 41 a Barcelona, mentre que Osca, Orense i Segòvia no van oferir resposta i Sant Sebastià i Vitòria no van especificar quantes.

Quant a espais delimitats perquè els gossos facin les seves necessitats, trobem una altra vegada una gran abundància d'ells a València (369) i cap a Gijón, Getxo, Pamplona, Sant Sebastià i Saragossa.

I un altre punt pot dir-se de els contenidors específics d'excrements canins, que només existeixen en deu ciutats.

Una campanya per unes voreres netes: #StopCacas

Vists les dades, és clar que les mesures que s'estan prenent fins ara no són totalment eficaces per a atallar el problema dels excrements canins.

Per això, OCU impulsa una campanya de mobilització dirigida cap a les administracions i als propietaris de gossos, l'objectiu dels quals és aconseguir unes ciutats més netes, més agradables i on s'aconsegueixi un millor nivell de convivència.

Demanem mesures efectives a les Administracions públiques

Les administracions han d'adoptar mesures per a atallar el problema dels excrements canins. OCU demana a diferents entitats, entre elles la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sol·licitant que:

-S'intensifiquin les campanyes de sensibilització i conscienciació als ciutadans.

-S'habilitin espais on els gossos puguin fer les seves necessitats.

-Es posin a la disposició dels usuaris mitjans que facilitin la recollida dels excrements.

-Se sancioni de manera clara i realment dissuasiva a qui incompleixi les normes.

-Es destini més pressupost a neteja viària.

-S'adoptin mesures que han demostrat ser efectives com el registre d'ADN.

I la col·laboració dels ciutadans amb gos

Els usuaris, per part seva, en nom d'una millor convivència, haurien de respectar comportaments cívics bàsics:

-Recollir i netejar els excrements.

-Procurar que les mascotes facin ús dels llocs més adequats.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb portaveu d'OCU, Enrique Garcia (àudio)