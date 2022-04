"Eva aprende" i "José aprende" els contes interactius per a nens amb autisme

El procés de lectura pot arribar a ser una tasca difícil de dur a terme per a nens i nenes amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA).

Sovint, aquesta realitat suposa importants barreres en el seu desenvolupament personal i social, incrementant el risc de fracàs escolar i d'exclusió social.

En aquest context, la Fundació Orange, entitat sense ànim de lucre, ha posat en marxa ‘Eva Aprende’, una col·lecció de contes infantils especialment desenvolupada per a nenes amb autisme, que en mesos pròxims es trobarà recollida també en una aplicació mòbil gratuïta que portarà el seu mateix nom.

‘Eva Aprende’ es tracta de la versió femenina de ‘José Aprende’, l'app de la qual ha aconseguit més de 150.000 descàrregues des del seu llançament en 2016.

Aquesta iniciativa respon a una necessitat dins del col·lectiu TEA, en la qual es busca que les nenes amb trastorn de l'espectre autista puguin veure's també reflectides en els personatges de les històries, facilitant el procés d'aprenentatge i l'atenció d'aquestes joves lectores.

La ruta d'aprenentatge preferent per a les persones amb TEA és la visual. Per això, ‘Eva Aprende’ engloba lectures adaptades a pictogrames, amb la finalitat que les nenes trobin en aquests contes una via amb la qual poder aprendre a ser més autònomes i independents, al mateix temps que es diverteixen.

D'altra banda, per a adaptar-se a les preferències de cada nena, presenta dos formats de lectures: el primer, en pdf, fàcilment descarregable en qualsevol dispositiu, que permet la visualització del contingut tantes vegades com es desitgi; i el segon, en modalitat contacontes, que es troba disponible en l'Orange Digital Center, la plataforma educativa gratuïta de la Fundació.

Aquesta última, per als continguts narrats, presenta sessions webinars que permeten ser seguits des de qualsevol pantalla.

Quant a l'aplicació, dirigida a nenes amb dificultats d'aprenentatge o pre-lectors, integrarà, igual que ‘José Aprende’, una selecció de 15 contes enfocats a l'ensenyament d'autonomia personal (en aspectes com ara autocures, rutines o emocions), en aquest cas sempre amb protagonistes femenines.

D'aquesta manera, es promou la identificació entre les joves lectores i les històries que, contades a través d'una estructura senzilla i dinàmica, busquen facilitar la comprensió i l'aprenentatge d'habilitats bàsiques i activitats quotidianes com alimentés de manera saludable, vestir-se o rentar-se les dents, entre moltes altres.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la responsable de projectes de la fundació Orange, Esther González (àudio).