Ets autònom, què cal fer per a rebre l'ajuda de la Generalitat?

El govern ultima un nou mecanisme per a la concessió d'ajuts econòmics als autònoms, basat en un registre previ, després de la polèmica per la convocatòria anterior, en què les prestacions s'adjudicaven per ordre de presentació i sense tenir en compte les circumstàncies de cada sol·licitant. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Sandra Zapatero, presidenta executiva de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. El registre que es posarà en marxa funcionarà com un sistema d'inscripció prèvia, on s'inclouran diversos criteris, que encara no s'han fet públics. El que queda clar és que l'ordre en què es registrin no serà determinant en la concessió dels ajuts. Els autònoms tindran diversos dies per poder completar la inscripció al registre. A l'anterior ajuda, només hi van poder accedir un 10% dels autònoms que hi tenien dret. A Catalunya hi ha mig milió de persones sota aquest règim laboral. Només 100.000 reunien les condicions per poder demanar el pagament únic de 2.000 euros, però només van arribar a 10.000 persones. El Departament de Treball va anunciar aquesta setmana que modificarà totes les convocatòries d'ajuts i que es tindran en compte els sectors afectats perquè els diners arribin a les persones que els necessiten. La conselleria va aturar l'adjudicació de les ajudes als treballadors del sector de la cultura, que s'havien de començar a donar aquest dijous al matí. El nou mecanisme encara s'està treballant i el govern té intenció de portar-ho en el pròxim consell executiu, dimarts vinent, i activar-ho en els propers dies. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i els consellers Chakir El Homrani i Jordi Puigneró s'han reunit aquest dissabte al matí per avançar en el disseny del nou sistema, que vol facilitar l'accés a noves ajudes econòmiques. A la reunió també hi han assistit, des del despatx del vicepresident, el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Albert Castellanos, i la secretària d'Economia, Natàlia Mas. Després de la polèmica pels ajuts als autònoms, el conseller Chakir El Homrani ha renovat la cúpula del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.