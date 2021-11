”Eternals” un blockbuster potser massa ambiciós

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)

"Eternals"

Fa milions d'anys, els éssers còsmics coneguts com els Celestials van començar a experimentar genèticament amb els humans.

La seva intenció era crear individus superpoderosos que fessin únicament el bé, però alguna cosa va sortir malament i van aparèixer els Desviants, destruint i creant el caos al seu pas.

Totes dues races s'han enfrontat en una eterna lluita de poder al llarg de la història. Enmig d'aquesta guerra, Ikaris i Sersi tractaran de viure la seva pròpia història d'amor.





"La ruleta de la fortuna y la fantasía"

Explicada en tres moviments, és una col·lecció d'històries protagonitzades per personatges femenins que tracen les trajectòries entre les seves eleccions i penediments.

Un triangle amorós inesperat, un parany de seducció fallida i una trobada que resulta d'un malentès.

"Tres"

Una dissenyadora de so passa moltes hores sola gravant efectes, editant i barrejant. És un refugi on postergar les avariades relacions que manté amb la seva exparella, amb la seva anciana mare i amb els seus companys de treball.

Encara que ella encara no ho sap, està començant a desincronitzar-se. Com si fos una pel·lícula mal sonoritzada, el seu cervell ha començat a processar el so més tard que les imatges.