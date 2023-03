Estudiar als 100 anys?

Moltes vegades quan parlem de la jubilació és sinònim de fer-se gran i fa la sensació que deixem de ser una peça de la societat, però de fet hi ha moltíssimes persones què són inquietes i que tenen ganes d'aprendre en aquesta nova etapa de la seva vida. Avui entrevistarem a la Carme Romero que té setanta-sis anys i està a la Universitat de Barcelona fent una formació específica per persones grans.



- Vas entrar a la universitat amb seixanta-dos anys?



No és exactament la universitat, sónaules d'extensió universitària i estem sota l'Aixopluc de la UB. Soc una persona molt activa i quan em vaig jubilar als 62 anys vaig decidir començar a estudiar història, ja que era una cosa que tenia pendent, però em va venir al cap que no volia estar fent exàmens, llavors un amic meu em va comentar les aules d'extensió universitària i vaig decidir anar i informar-me. Allà el que fan són conferències de caràcter general com pot ser periodisme, música, medicina, art... de tot, en el nostre cas es fan unes conferències setmanals i d'ençà de la pandèmia també es fan online, és a dir, pots anar presencialment o des de casa. També fan seminaris molt específics.



- Com ha estat l'experiència?



Molt dinàmica, en el meu cas que estic fent anglès, ens ensenyen l'idioma per poder viatjar, no un anglès de llibre.



- Què diu la família?

Estan encantats perquè veuen que estàs feliç. El meu marit també està molt feliç perquè em veu activa i conec a altra gent fora de l'àmbit familiar, les relacions humanes són molt importants.