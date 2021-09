Un estudi posa els eclipsis solars com a font de turisme a Catalunya

El dia 30 d'abril del pròxim 2022 ja hi haurà un eclipsi solar parcial que no serà visible des del nostre país, però hi ha d'altres que sí. Parlarem amb el Mohamad Sol, investigador de la universitat de Girona a la facultat de turisme on està desenvolupant un projecte dels eclipsis solars a Espanya durant els anys 2026 2027 i 2028.



-Que té a veure l'eclipsi solar amb el turisme?



Bàsicament la idea és aprofitar l'oportunitat d'aquests tres eclipsis solars en el nostre país per aprofitar el turisme i trobar un nou motiu per poder millorar la nostra economia. Crec que és un esdeveniment que pot atreure molt de turisme durant aquells anys.



-Un eclipsi solar podria treure un turisme significatiu?



Així és, bàsicament en el moment de la totalitat de l'eclipsi, és un moment molt especial i l'únic moment on la gent pot observar la corona solar a simple vista i podem veure les estrelles i planetes durant el dia, és un moment molt inspirador i molt interessant, per tant, esperem que vingui molta gent per poder gaudir d'aquest moment tan especial.



-No només es podrà gaudir des del nostre país sinó també des de gran part d'Europa?



L'eclipsi de l'any 2026, podem dir que Espanya és el destí principal per veure aquest eclipsi solar total a escala mundial, respecte al segon eclipsi solar total el nostre país és l'únic país europeu per poder veure-ho i el tercer eclipsi què és un eclipsi solar de classe anular es veurà a Espanya i a Portugal a escala d'Europa.



-Que intentes transmetre amb aquest projecte?



Nosaltres estem intentant preparar una investigació per oferir-lo els organitzadors i observadors perquè fa més de cent anys que no tenim cap eclipsi solar total a la península Ibèrica, per tant en l'àmbit d'organitzadors com en l'àmbit d'observadors tenim molts dubtes i moltes preguntes de com, on i de quina forma podem observar l'eclipsi, d'aquesta manera estem intentant respondre aquests dubtes i preguntes.