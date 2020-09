Un estudi confirma que les mascaretes N95 són les més fiables

Un grup de científics de la universitat de Duke, a Estats Units, ha creat un dispositiu làser per comparar diferents tipus de mascaretes. Els resultats van mostrar que les mascaretes N95 van bloquejar la majoria de gotetes alliberades per la persona que parla. Seguides de les mascaretes quirúrgiques. Per parlar del tema hem convidat al doctor Rafael Padrós cap de riscos laborals de l'hospital de Sant Pau de Barcelona: "De fet ja sabíem que les mascaretes N95 són les més segures. Són les que tenen un teixit que té una eficàcia comprobada. Si està ben col.locada i no té fuites pels costats, és una mascareta molt segura". Li hem volgut preguntar al doctor sobre la moda de portar mascaretes de teixits de roba, sobre si són segures o no aquestes mascaretes: "Sobre això no hi ha normes. El que sabem és que el risc de contaminació en gent que utilitza mascaretes cau en picat, independentment que siguin N95 i siguin de tela. Però hi ha estudis que ens diuen que les de tela han de ser de cotó ben teixit, de cotó espès. Si no són de cotó espès tenen més fuites. Es recomana que com a mínim les de tela tinguin 3 capes. Les mascaretes higièniques i les quirúrgiques són les que més utilitza. Les higièniques són les que porta tothom. Les diferències principals estan en l'eficiència del producte: Les higièniques son menys recomenables que les quirúrgiques. Les mascaretes que no són reutilitzables haurien de portar-se de només un dia, tenint en compte que les portem moltes hores. I a més ara estem en época de calor, i amb aquesta calor i la suor les mascaretes es fan malbé més ràpidament"