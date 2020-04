Dr. Estivill: "Mantenir les rutines, fer exercici i dormir 8 hores, clau per dormir bè"

Molts són els hàbits humans que estan canviant durant aquest confinament. Els nostres horaris i les nostres rutines no són les mateixes que quan anem a treballar normalment, i un dels canvis que moltes persones estan patint són els canvis en el seu cicle de la son. No tothom aconsegueix dormir bé durant aquests dies en que no podem sortir de casa i els nostres horaris han canviat. Volem parlar dels problemes de la son amb una de les màximes autoritats en la matèria del nostres país, el doctor Eduard Estivill, director de la Clínica de la Son, que ja ens diu que està rebent moltes consultes online aquests dies "Sí, molta gent ens està preguntant. I és que el cúmul de tensió que provoca la incertessa, el no saber què passarà, és la causa d'un mal dormir. A molta gent li costa començar a dormir, el cap li dona voltes, pensem en moltes coses... Ara hi ha molta gent que està patint per una incertessa sobre aquest virus ,per problemes de salut, però a això se li afegeix una incertessa econòmica. Tot això fa que per molta gent sigui difícil dormir i, a més, somiem molt, tenim mals sons, ens movem molt mentre dormim..." Li hem volgut preguntar al Dr. Estivill quins consells donaria per tal de paliar aquesta situació: "Per millorar tot això el primer que cal fer és una deita informativa. Això vol dir rebre informació correctament, pels mitjans de comunicació, però fent-lo només un cop al dia. Cal evitar un bombardeig de molta informació que sovint no ens aporta res. La segona cosa que cal fer és mantenir rutines: llevar-nos a la mateixa hora que ho fem quan anem a l'escola o a la feina. Llevar-se entre les 7 i les 8 del matí i anar a dormir entre les 11 i les 12, i així assegurem que al menys ara podem dormir les 8 hores que hauríem de dormir sempre. I després, durant el dia, fer unes activitats molt fixes: fer exercici, dinar a unes hores determinades, i també és important que ens toqui el Sol. Si tenim la sort de tenir un balcó o simplement amb una finestra, hem d'intentar estar al matí en contacte amb el Sol, i això ens ajudarà a dormir per la nit. I com a darrer consell, però també és molt important, un parell d'hores abans d'anar a dormir hem de "preparar la son", és a dir, no mirar cap tipus de tablet, pantalla ni res"