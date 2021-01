Estem obligats a anar a una mesa electoral el 14F?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem dels membres que ocuparan les taules electorals el próxim 14 de febrer. Ho fem amb el professor de dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep María Aguirre. Després del sorteig de les meses electorals, les citacions per ser president, vocal o secretari d’una mesa electoral el 14 de febrer van arribant a aquells als quals els ha tocat. Ser membre d’una mesa és un deure cívic ineludible —indispensable per assegurar el dret a vot i el funcionament d’un sistema democràtic— i transgredir-lo és un delicte penal. Tot i les mesures covid que ha dissenyat el govern català per als punts de votació —es preveuen tests d’antígens i EPIS—, en un context de pandèmia mundial molts ciutadans tenen reticències de formar part de les meses elecotrals . Hi ha algunes circumstàncies que permeten renunciar a exercir de vocal o president. Una instrucció recull quins són aquests motius, que s’hauran d’acreditar a la Junta Electoral Territorial abans de set dies des de la recepció de la notificació. Després, la Junta disposa d’un màxim de cinc dies per enviar la resolució. Hi ha causes d’acceptació automàtica d’aquesta renúncia:

Tenir més de 65 anys.

Tenir una discapacitat o incapacitat permanent o temporal per treballar.

Gestació a partir dels sis mesos d’embaràs, baixa maternal i mare lactant durant els primers nou mesos.

Tenir cura de menors de vuit anys o persones amb discapacitat.

Estar ingressat en un centre penitenciari o un hospital psiquiàtric

Haver format part d’una mesa electoral en tres ocasions els últims 10 anys.

Ser víctima d’un delicte pel qual s’hagi imposat una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximació quan el condemnat o investigat estigui inscrit al cens del col·legi electoral.

Professionals que prestin serveis el dia de les eleccions a les juntes electorals, jutjats i administració pública amb funcions electorals.

Serveis essencials de vital importància a la comunitat durant la jornada com metges, sanitaris, protecció civil o bombers.

Directors de mitjans de comunicació i caps d’informatius que cobreixin la jornada electoral.

Professionals que participin en esdeveniments públics que se celebrin el dia de la votació, previstos amb anterioritat a la convocatòria i que no pugui ser substituït.