"Estels per la pau" el festival icònic de Castelldefels

La Fundació Comparte, en el marc de les jornades de Pau i Solidaritat que celebra l'Ajuntament de Castelldefels, organitza diumenge 16 d'octubre la 9ª edició de Estels per la Pau, una jornada de sensibilització, participació ciutadana i denúncia social centralitzada en els drets de la infància.

A través de diferents activitats, es pretén compartir amb les famílies un espai de solidaritat des del qual reclamar la pau en el món, l'entesa entre pobles, la justícia social i el diàleg per a la convivència.

Des de les 10:00h del matí i fins a les 18:00h, es podrà gaudir a la Platja de Castelldefels de volades d’estels gegants, tallers infantils perquè els nens i nenes facin els seus pròpies cometes, música, inflables, maquillatge infantil, teatre, zumba, contacontes, paella popular i molt més.

L'objectiu del festival, així com de les Jornades de Pau i Solidaritat d'aquest 2022 és conscienciar a famílies, nens i nenes sobre la importància d'impulsar, des de l'òptica de la pau, la persecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda 2030 basats a combatre el canvi climàtic (Objectiu 13), la conservació vida submarina (Objectiu 14) i la vida en ecosistemes terrestres (Objectiu 15) i, per descomptat, la incorporació dels valors de no violència, justícia i la inclusió (Objectiu 16) en totes i cadascuna de les societats.

Com cada any, Castelldefels acollirà aquest festival, que ja s'ha convertit en un dels més representatius de la ciutat, i tornarà a veure estels amb missatges de pau volar en una de les millors platges de la província de Barcelona.

En un espai de 500m2, les famílies podran gaudir de tota mena d'activitats dirigides especialment als més petits. A més, s'habilitarà un espai on les persones assistents puguin informar-se sobre la labor de la Fundació Comparte.

Activitats de la jornada – 16 d'octubre de 2022 de 10h a 18h

1 - Carpa Fundació Comparte: Espais habilitats per a la difusió del treball de la Fundació Comparte a l'Argentina, Xile, l'Equador, Hondures i Nicaragua.

2 – Tallers d’estels: Es realitzaran tallers per als nens i les nenes assistents, amb l'objectiu de crear, pintar i volar el seu propi estel. A més, animarem que tots els estels construïts incorporin, amb l'ajuda dels seus familiars, missatges de pau que farem volar pel cel de Castelldefels durant tot el festival.

3 - Activitats artístiques: Durant tot el dia l'espai disposarà d'un escenari amb actuacions artístiques, musicals, ball urbà i zumba que amenitzaran la jornada per a tots els i les assistents.

4 – Activitats infantils: El Festival disposarà d’activitats especialment destinades a la infància com són un espai de contacontes i zona de maquillatge infantil.

5 – Vola per la pau. L'associació Barcelona Estels i l'equip del Ventilador, participaran amb els seus cometes gegants i artístiques per a reclamar la pau en el món. -Demostració de vol: Diferents tipus de vol a càrrec d'especialistes i associacions d'aficionats a als estels de Catalunya, com per exemple Barcelona Estels i El Ventilador, autèntics professionals d'aquesta matèria. -El Jardí de Vent. Animals, plantes, organismes i figures elaborats amb materials molt lleugers “ballen” amb el vent i conviuen en harmonia dins d'aquest particular jardí plantat en la sorra de la platja. - Volem per la Pau. Es proposaran vols massius al llarg del dia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

6 - Zona d'inflables: Habilitació d'un espai en la Plaça de les Palmeres perquè els nens i nenes saltin.

7 – Paella popular: Hi haurà una paella popular per a tots i totes les assistents a càrrec del cafè restaurant Imperfect.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president de la Fundació Comparte, Philippe Dinechin (àudio)