Ha estat prudent començar les classes?

Amb el risc de contagis per l'òmicron els experts es pregunten si era necessari la presencialitat dels més petits a les aules. Parlarem amb l'infectòleg pediàtric de l'hospital Josep Trueta i vicepresident de l'àrea científica de la societat catalana de pediatria, Dr. Borja Guarch.



- Hem estat poc prudents?



Això el temps ens ho dirà, però el que sí que hem de tenir clar és que les aules són un espai segur i necessari per a la salut completa i integral dels nens. S'ha dut a terme una gran tasca de coordinació entre l'assistència primària i les escoles i la veritat és que molta gent en aquest moment ha tingut aquest dubte i és més, en algun país com és Portugal ha endarrerit una setmana la tornada a les aules. Crec que la decisió que hem pres el nostre país és la correcta, s'ha demostrat amb la recerca i investigació que els nens es contagien a través dels adults. Hem de continuar reforçant aquestes mesures preventives de l'educació, però no hem de privar als nens que puguin fer la seva vida el més normal possible. El debat ara estaría més bé en com optimitzar la quarantena.



- El virus es continua comportant de la mateixa manera en els nens?



Sí que és veritat que la nova variant òmicron ha fet que hi hagi molts contagis, però el virus entre la població infantil i pediàtrica s'està comportant de la mateixa manera i és molt important la vacunació de cara al control de la pandèmia. És molt important l'ús correcte de la mascareta a les aules, la ventilació o fomentar les activitats a l'aire lliure, tot això és molt important i no s'ha de deixar invertir en aquests recursos a la nostra educació.