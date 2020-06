Ha estat prou reconeguda la feina durant la pandèmia del personal de la neteja dels hospitals?

Els Sindicats reivindica que s’enquadri netejadores i netejadors en els grups de risc davant la Covid-19

En la crisi provocada per l’aparició del coronavirus ha sorgit el concepte de persones treballadores de ‘primera línia’. Això s’ha traduït en la consideració de treballadores i treballadors essencials: personal sanitari, de transport, de seguretat ciutadana o que assegura els subministres d’aliments a la població, però en aquest llistat no hi ha el personal de neteja, que assegura, per exemple, que la tasca mèdica es realitzi amb tota seguretat. Els sindicats demanen a la Generalitat que doni la consideració d’essencials a les treballadores i els treballadors de neteja.

Una petició a la Generalitat en el sentit que les netejadores i els netejadors siguin considerats personal de risc, per ser un col·lectiu que es troba a la primera línia davant de la Covid-19, ja que són fonamentals per acabar amb els contagis de coronavirus.La higiene assegura la victòria contra la Covid-19.

La consideració té, a més del caràcter simbòlic, l’exigència que es prenguin una sèrie de mesures que posin en valor la tasca que fan les treballadores i treballadors de la neteja, concretament del col·lectiu de neteja d’hospitals, residències i altres centres sanitaris, que continuen sent crítics en aquests moments, afirma el sindicat.

Pel que fa a les actuacions pràctiques hi ha qualificar al personal de neteja dins del grup d’exposició d’alt risc, i dotar-lo dels Equips de Protecció Individual, EPIS, necessaris i homologats per realitzar la seva feina.

Precarietat perillosa

Un segon aspecte és exigir a les empreses que revisin l’avaluació de riscos laborals a través dels serveis de prevenció, per adaptar-los a les circumstàncies derivades d’aquesta pandèmia.

En tercer lloc es reclama que aquest personal de neteja amb el personal sanitari entre els col·lectius prioritaris per a ser objecte de la realització de tests de Covid-19, i a la vegada que es doni la formació adient, a aquestes treballadores, en gestió de residus i bio-perillosos de manera permanent.

Més enllà de la situació concreta, hi ha aspectes genèrics que des del punt de vista sindical es considera que haurien d’abordar-se, una d’elles és la temporalitat. El personal de neteja forma part d’un dels grups amb més precarietat, cosa que no ajuda a la seva formació, cosa que minimitzari fortament els riscos que assumeix actualment en la lluita contra el coronavirus.