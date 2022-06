Ha estat un encert l'ajuda general al combustible?

El preu de la benzina està enfilant-se cada dia, batent rècords totals. Per saber com està afectant el transport parlarem amb el secretari general de l'Associació General d'Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya, CarlosFolchi.



- Com està la situació ara mateix amb el preu de la benzina?

Malauradament, el preu del combustible no para de pujar, és cert que fa poc vam pactar amb el govern l'ajuda dels vint cèntims per litre, les ajudes directes de 1.250 euros per vehicle pesat o els 500 euros per vehicles lleugers (la gran majoria ja ho han cobrat), però a mesura que vagi apujant el preu del combustible, els problemes es mantenen i les ajudes que comentava de poc serviran.



- Han estat efectives aquestes ajudes?

Parcialment, no podem negar que han ajudat i és cert que a més a més havíem pactat fa temps amb el govern la capacitat de repercutir en el preu del combustible i que fos establert per llei, ja que aquestes variacions en el preu de combustible repercuteixen en la facturació ,però evidentment la pujada de preus està totalment descontrolada. Des del gener del 2021 el preu de combustible apujat un 70% i hem de recordar que és una matèria primera del transport de mercaderies i com imaginarem el preu del transport no s'ha incrementat gens. Des del sector s'està fent un gran esforç per mantenir l'activitat, però calen mesures més efectives per part del govern. Des del sector s'ha demanat per exemple limitar el preu màxim del combustible almenys per al sector del transport de mercaderies per carretera o també focalitzar mesures que vagin directament per aquest sector. Potser l'ajuda dels 20 cèntims com era en general per al conjunt de la ciutadania, el que ha provocat finalment és una pujada indirecta dels preus.