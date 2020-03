Estar confinats ens fa trucar molt més per telèfon

Un efecte més del confinament al que tots ens veiem sotmesos a causa del Coronavirus. Tant des del telèfon fix com des del móbil, s'estan multiplicant les trucades que estem fent aquests dies. I és que en un estat d'alarma la tecnologia s'està convertint en la nostra millor aliada, i no només perquè a molts els està permetent teletreballar, sinó que també està sent clau a l'hora de consumir sèries, pel.lícules... i és que durant un temps el nostre oci s'haurà de reduir a l'interior de casa nostra. I les trucades telefòniques s'han disparat a tot el territori espanyol, aquesta és una dada en la que coincideixen totes les operadores. Segons dades de Movistar, el tràfic de veu durant el primer cap de setmana de confinament ha augmentat en un 84%. Dilluns i dimarts aquest tràfic va ser un 45% superior al que es habitual en un inici de setmana normal. També un comportament similar han tingut els clients de Orange. Segons dades de la companyia, les trucades de veu s'han incrementat en un 50% als darrers dies amb el telèfon fix, i un 90% amb els telèfons mòbils. També el tràfic de dades a través de Whatsapp ha augmentat notablement, a l'igual que els missatges que ens enviem. Els videojocs a través d'internet i el consum de música "online" també han experimentat una notable pujada. Amb una població que no pot sortir de casa i amb els cinemes, teatres, museus i restaurants tancats, la població ha optat pel "gaming", que aquests dies està multiplicant el nombre de persones que juguen online. També aplicacions com "Skype" o "Spotify" han incrementant notablemente el nombre d'usuaris aquests dies. Segons dades de Movistar, el tràfic generat pels videojocs online s'ha incrementat en un 247% entre el 9 i el 15 de març. Algunes operadores estan demanant que es faci un "ús racional" d'internet, per tal de no saturar la xarxa en aquest nou escenari.