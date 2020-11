Ja estan en marxa les noves ajudes pels autònoms

Tots els inscrits al registre que compleixin amb els requisits de la convocatòria rebran un ajut públic. Tot i que la quantitat no s'ha especificat, el pagament serà similar a l'últim que es va fer. El govern remarca que la partida d'ajuts serà "molt més elevada" que els 20 milions d'euros de l'ajut anterior.

El govern de la Generalitat va decidir crear aquest registre únic de treballadors autònoms després de la crisi pel col·lapse del web d'ajudes de fa unes setmanes. La intenció de l'executiu és que aquests treballadors puguin accedir directament als ajuts "d'una forma àgil i fàcil". De moment no s'ha avançat la quantitat ni els requisits que s'hauran de complir, però no seran ajudes universals sinó que aniran vinculades a l'àmbit d'afectació econòmica de cada autònom.

Les inscripcions estaran obertes des de les 9 h de dilluns, 30 de novembre, fins al 7 de desembre a les 15 h. Per poder-s'hi registrar cal estar donat d'alta al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social o bé en règims alternatius. S'hi pot optar tant si s'exerceix l'activitat econòmica com a persona física, com dins d'una empresa amb personalitat jurídica, sempre que l'empresa tingui una dimensió màxima de sis persones, entre treballadors autònoms i contractats. En el cas d'empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies ha de ser de tres.

Els autònoms que van rebre l'últim ajut no podran optar a aquest, però es podran inscriure igualment al registre per a futures convocatòries.

La Generalitat també ha obert aquesta setmana una línia d'ajuts destinada a empreses i autònoms del sector turístic afectats per la covid-19. Són 19 milions d'euros amb què el govern espera poder cobrir entre 3.000 i 4.000 sol·licituds.