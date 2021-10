Estan funcionant les mesures de contenció dels preus de lloguer?

El mercat de l'habitatge a Catalunya ha tancat el segon trimestre amb 22.062 compravendes, el quart trimestre consecutiu amb ascensos i el màxim dels últims catorze anys.

Aquest creixement ha estat impulsat pel "bon comportament" del mercat d'habitatge de segona mà, amb 18.593 operacions i un augment del 8,3% respecte al trimestre anterior.

Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) han advertit d'un "cert esgotament" del producte d'obra nova i un possible dèficit futur d'aquest tipus d'habitatges. Pel que fa als preus, aquest han mantingut una certa estabilitat en el cas de les compravendes i han continuat baixant en el mercat de lloguer.

"El segon trimestre ha estat fantàstic, amb un resultat extraordinari", ha assegurat el conseller delegat de Gamerin, Luis Fabra, en la presentació de' 'l'Informe trimestral del mercat immobiliari a Catalunya' per part de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial dels Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI).

El mercat residencial ha tancat el segon trimestre de l'any amb 22.062 operacions de compravenda, un 5,5% més respecte als tres mesos anteriors. Aquest resultat evidencia una "fortalesa del mercat brutal" i representa el nombre més elevat de compravendes des del tercer trimestre de 2007.

Aquest increment ha estat impulsat pel "bon comportament" del mercat d'habitatge de segona mà, amb 18.593 operacions i un augment del 8,3% respecte al primer trimestre d'aquest any. Les 3.469 compravendes restants han estat d'obra nova, amb una variació negativa del 7,1% en comparació amb els tres mesos anteriors.

En aquest context, els API han alertat de la falta d'obra nova. El nombre de visats dels últims dotze mesos ha estat d'11.451 a Catalunya, una reducció del 8,7% respecte al mateix període de 2020. Actualment, el mercat inicia un 10% menys d'habitatges d'obra nova de l'absorció del mercat.

Aquesta situació, conjuntament amb l'increment dels costos de producció, pot "tensar" el mercat de l'obra nova i provocar un increment dels preus en els pròxims anys.

El mercat de l'habitatge a Catalunya ha registrat 75.663 compravendes en els últims dotze mesos, el segon trimestre amb una tendència alcista i amb nivells pròxims als màxims dels últims tretze anys. Aquesta xifra representa un creixement del 5,6% respecte a l'any anterior.

La ciutat de Barcelona ha superat les 3.500 compravendes i ha consolidat la tendència positiva amb un creixement trimestral de gairebé el 12%. Girona i Lleida han experimentat un "petit descens" en el nombre d'operacions respecte al trimestre anterior, explicat per "l'excel·lent" primer trimestre d'aquest any.

Girona ha tancat el segon trimestre amb 271 compravendes, un descens del 16,4% respecte al trimestre anterior. Lleida ha registrat 361 operacions entre abril i juny, una variació trimestral negativa del 35,2%. Tot i això, ambdues ciutats han continuat amb la "bona inèrcia" registrada durant els darrers mesos.

A Tarragona, el comportament del mercat ha estat "extraordinari", amb el millor resultat des del segon trimestre de 2007. La ciutat ha registrat 474 operacions, gairebé un 18% més en comparació amb els tres mesos anteriors i amb una evolució "molt favorable".

La demarcació de Barcelona ha concentrat el 65,1% del total de compravendes d'habitatge a Catalunya durant l'últim any, seguida de Tarragona (15,3%), Girona (14%) i Lleida (5,6%). Barcelona i Tarragona han tancat el segon trimestre amb taxes de creixement trimestral "importants", d'un 6,4% i un 24,3%, respectivament. En canvi, Girona i Lleida han experimentat un "lleuger descens" en comparació amb el primer trimestre de l'any, amb variacions negatives del 5,7% i el 19%, respectivament.

El preu mitjà de l'habitatge a Catalunya s'ha situat en 2.226 euros per metre quadrat, una caiguda del 0,02% en relació amb el trimestre anterior i un augment del 0,1% respecte al mateix període de l'any passat. "La característica dels preus és d'estabilitat i això és una bona notícia per al mercat", ha reconegut Fabra.

El preu de l'habitatge de segona mà ha estat de 2.180 euros el metre quadrat, un 0,1% més en comparació amb el primer trimestre i un 0,6% menys respecte al segon trimestre de l'any passat. Per la seva banda, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha situat en 2.447 euros per metre quadrat, un 0,4% menys respecte al primer trimestre i un 2,2 superior a la xifra del segon trimestre de 2020.

En el cas del lloguer, el preu ha estat de 13,4 euros per metre quadrat al mes, amb un "lleuger descens" trimestral del 0,3% i una caiguda del 9,3% en comparació amb el segon trimestre de 2020. Tot i això, el conseller delegat de Gamerin ha assegurat que el mercat ha registrat comportaments mensuals positius en l'evolució del preu del lloguer i un alentiment de les taxes interanuals.

Així mateix, ha afirmat que el mercat s'està "corregint" respecte als màxims dels darrers anys i preveu una evolució "més favorable" en els pròxims mesos per l'arribada d'estudiants internacionals i visitants estrangers.

En aquest escenari favorable per al mercat residencial, els agents immobiliaris han avisat també de l'estat del mercat de compravendes per part d'estrangers. El percentatge d'operacions d'aquest col·lectiu a Catalunya segueix pròxim als mínims dels últims anys a conseqüència de les restriccions de mobilitat per la situació sanitària, amb un pes del 10,2% sobre el total del mercat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el director de relacions colegials y formació professional d'API, Juan José Aguilera. (àudio)