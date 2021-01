ESTOS DÍAS LA CULTURA ANDA ALTERADA PORQUE MIENTRAS SE PERMITE ACCEDER A LOS MITINES ELECTORALES NO SE ADMITE DISFRUTAR DE LA CULTURA EN TODOS SUS AMBITOS. POR SUERTE UNO DE ESOS AMBITOS, EL DE LA LECTURA, LOS LIBROS Y LA LITERATURA SIGUEN ABIERTOS DE PAR EN PAR. POR ELLO HOY HEMOS TRAIDO A COPE CATALUNYA UNA NOVELA. SU AUTOR ES UN MÚSICO .FORMA PARTE DE LA CAJA DE PANDORA . ES TONI RAMOS. LECTOR INCANSABLE DE NOVELAS DE TERROR Y SUSPENSE SE HA DEJADO SEDUCIR POR ESTOS GENEROS PARA CREAR “ LA ESTACIÓN DE LAS LUCES “, EDITADO POR EL TRASBORDADOR. En el Madrid de 1966 El metro crece de forma imparable. Mateo la fuente y Pedro Salazar, trabajadores del turno de noche, son testigos de la gran carga de trabajo que generan las obras de ampliación. La vida de Mateo cambia de forma radical tras la muerte de su mujer y su hija Lucía en un accidente a la puerta de su casa. Además, la compañía metropolitano de Madrid decide clausurar la estación de Chamberí, cuyo trazado en curva complicaría una posible reforma. Era la estación favorita de la pequeña Lucía, quien siempre afirmaba que estaba llena de luces. Mateo no ha tenido una vida fácil. Tras la pérdida de su mujer y su hija en un fatal atropello que ocurrió a las puertas de su casa, no consigue avanzar en su vida. Sus días transcurren entre el trabajo nocturno en el metro de Madrid y los recuerdos de la familia que perdió. Las noticias sobre el cierre de la estación de Chamberí son lo único que aportan novedad a un trabajo que tiene al pequeño equipo de trabajadores nocturnos cada vez más ocupados. Pero Chamberí oculta secretos que nadie sabe explicar y de los que apenas se habla entre susurros. A veces aparece una extraña niebla azulada que trae con ella, como si fuera el oleaje, restos de un mar imposible en Madrid: arena de playa, una estrella de mar o incluso un pez.