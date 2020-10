"No està previst tancar els instituts a Catalunya"

El director general de Centres Públics de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha afirmat que el tancament dels centres educatius “no està sobre la taula”, malgrat que “augmentaran els casos de coronavirus, perquè estan pujant en la comunitat”. El director general ha sentenciat avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra que la Generalitat “allargarà la presencialitat en els col·legis el màxim possible” perquè “no hi ha alternativa”, alhora que ha admès “dificultats” per a gestionar la pandèmia en els centres educatius. La constatació que els col·legis “no actuen com a transmissors del virus” reafirma la necessitat que segueixin oberts. No obstant això, per a les etapes de secundària i postobligatòria, González-Cambray ha reconegut que “haurem de prendre mesures en funció de com avanci el virus en la societat”. Tendint en compte que col·legis i instituts “no actuen com a transmissors del virus” i que “el risc zero no existeix”, González-Cambray ha assenyalat que “ens reafirmem en el compromís que els col·legis i instituts han de romandre oberts”. Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.