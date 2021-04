Està Catalunya preparada pel futur de màquines interconnectades?

Les màquines interconnectades com per exemple connectar el mòbil amb la tele però si aixequem la vista anirem cap a un futur molt proper estem parlant d'una interconnexió entre màquines a un nivell total com serien cotxes autònoms o les llars inteligents. L'Anna Juan Ferrer doctorada i investigadora de la UOC ha realitzat una tesis per explorar el futur de les màquines interconnectades i està en el programa per donar-nos més detalls.

-Quin és el futur de les màquines interconnectades?

<< Els temes que he explorat en el doctorat és com formar estructures de computació donat que les màquines cada vegada més tenen més capacitat de computació, com són les neveres o la televisió.>>

-Quan parlem de computació a què ens referim?

<< És la capacitat de fer coses de la màquina, És a dir la capacitat d'executar aplicacions que després podràs veure el teu mòbil i podràs interactuar amb elles d'alguna manera.>>

-Què cal perquè aquesta interconnectivitat sigui possible?

<< El doctorat no explora en si els temes de xarxes si no els temes de computació però el 5G ens permetrà un gran nivell de connectivitat entre tots els dispositius.>>

-Serà possible un cotxe autònom que redueixi els accidents?

<<Aquesta és la idea, però alguns dels escenaris que hem estat estudiant, és compondria per exemple, d'un cotxe interactuar amb la carretera i a la vegada donarà informació a totes serveis de la ciutat inteligent. El que estem estudiant és com formar aquesta interconnexió.>>