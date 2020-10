Esperes de més d'una hora perquè t'atenguin al 061

El sindicat CC.OO ha denunciat que la plantilla del telèfon 061 està desboradada. El personal de reforç que es va contractar durant els primers mesos de la pandèmia ha estat substituït per un altre que s'acaba de formar, i tot i això les trucades dels ciutadans continuen col.lapsant el servei. Volem parlar del tema amb la Magda Marés presidenta del Comité d'Empresa de CC.OO a Ferrovial Servicios: "És cert que el servei està col.lapsat. Continua havent moltes trucades per consultes sobre el Covid. El personal que hi ha ara és gent que s'està formant, la situació és complicada, perquè els protocols van canviat cada dos per tres, i aquests protocols no els aprèn el treballador de memòria, sinó que el busca i els gestiona a través de la nostra xarxa. Així que necessites ser àgil per buscar aquesta informació, i si ets una persona nova és normal que triguis més en trobar aquesta informació. Si a la gent que ja té agilitat se la canvia per un altre persona menys formada per fer la mateixa feina, és absurd. ". Li preguntem a la Magda quines són les principals consultes que fan els ciutadans al 061, i ens diu: "Sobretot gent que ha estat en contacte amb algun amic o persona que hagi donat positiu, i ens truquen per preguntar què és el que han de fer. I també ens consulten com donar-se d'alta a la carpeta "la meva salut", o com entrar si no recorden la contrasenya... coses així." Segons les nostres dades hi pot arribar a haver més d'una hora d'espera en algunes ocasions: "Sí, és possible que sigui cert. Nosaltres podem traslladar les trucades a personal sanitari, i aquí si que hi ha cues d'espera de molt llarga durada".