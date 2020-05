"Esperamos que el 25 de mayo las autoescuelas vuelvan a la normalidad"

Hoy queremos hablar de autoescuelas. Y es que las clases en las autoescuelas están suspendidas desde mediados de marzo, a excepción de las clases que se pueden dar de forma telemática. A los problemas que ya arrastran las autoesculas desde hace algunos años, se unen ahora los originados por la pandemia. Para hablar del futuro de las autoescuelas hemos invitado a Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Queremos preguntarle cuándo cree él que podrán volver a dar clases: "Las autoescuelas estamos encuadradas en la fase 2. Y todos estamos viendo que probablemente la desescalada será asimétrica. Está previsto que el 25 de mayo, si todo va bien y dependiendo del territorio, podremos estar ejercienco la actividad. Y yo soy optimista, y está claro que lo primero es la salud de las persones, pero también deseo que salgamos lo antes posible de esta crisis económica. Ya estamos trabajando con todas las asociaciones para tener todos los centros con las medidas sanitarias necesarias. Van a ser autoescuelas muy seguras, y espero que la sociedad retome la actividad, que cualquier se pueda sacar el permiso de conducir, y que los alumnos que tuvieron que dejarlo vuelvan a la autoescuela y recuperen el tiempo perdido. No hay que olvidar que para nuestra libertad de movimientos, para acceder a un puesto de trabajo, tener el carné de conducir es algo fundamental. Obviamente quizá tengamos que recudir el número de alumnos que asisten a las clases teóricas. Existe un protocolo y vamos a tener en breve una reunión con la DGT para hablar de este tema. De hecho hay algunas profesiones, como las peluquerías, en las que si existe un contacto directo con el cliente. Nosotros no tenemos ese contacto físico, con lo cual espero que usando los elemtos de contención adecuados, como por supuesto son las mascarillas, guantes, geles, pantallas de protección faciales... espero que con estos elementos no haya ningún problema para reanudar las clases.