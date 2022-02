Una bona autoestima es tradueix en el benestar amb un mateix. Hi ha un gran percentatge de persones en l'actualitat que tenen una baixa autoestima i pot derivar en una depressió.



Des del Grup ITA, volen fomentar la importància de l'autocura, l'autoestima i la cohesió. Segons expliquen, tot això té un impacte directe a la vida de les persones a: l'èxit, el benestar, les relacions socials, l'educació, el treball i la salut mental. Tenir una autoestima baixa té diverses conseqüències que afecten el desenvolupament de la persona: aparició d'inseguretats feia un mateix, no expressar els nostres sentiments o la nostra opinió per por de ser rebutjat, necessitat de l'aprovació aliena, sentiment d'inferioritat, entre moltes altres. Parlarem d'aquesta situació amb el psicòleg del grup ITA Kevin Felip.



- Quin percentatge de persones tenen una baixa autoestima a Catalunya?



A Catalunya no et sabria dir la xifra exactament, però s'estima que a Espanya el 40% tenen una baixa autoestima i quasi el 10% acaba patint un trastorn depressiu.



- Quan podem considerar que tenim i l'autoestima baixa?



Ho podem començar a detectar quan una persona té una valoració negativa de la seva percepció i també quan comença afectar a les activitats de la vida que desenvolupa aquella persona.

- En què pot desembocar aquesta baixa autoestima?



Pot acabar afectant la funcionalitat de la persona, ja sigui en les activitats de desenvolupament, en l'àmbit laboral o l'acadèmic, és a dir, totes aquelles activitats on la persona es relacioni, ja estigui amb la família, un grup d'iguals o amb els amics.



- Sí també es suma al bullying, pot arribar a ser una situació molt destructiva.



Exacte, en els casos de bullying també hi ha un component de l'autoestima que ha quedat deteriorat tant per la persona que agredeix com per la que acaba sent víctima.